https://ria.ru/20200704/1573897002.html
Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.
2020-07-04T18:56
2020-07-04T18:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.
2020-07-04T18:56
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, единый государственный экзамен (егэ), видео, общество
Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.
2020-07-04T18:56
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PT1M26S
Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.