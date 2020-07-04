Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии

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Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.