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Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.
2020-07-04T18:56
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60
Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.
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видео, единый государственный экзамен (егэ), видео, общество
Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии
Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.
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Маска и антисептик: как выпускники сдают ЕГЭ в условиях пандемии

18:56 04.07.2020
0
Российские школьники начали сдавать Единый государственный экзамен, который перенесли с июня на июль из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2020 году экзамены сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.
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