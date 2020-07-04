МИД допустил, что США хотят отказаться от моратория на ядерные испытания

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В МИД В МИД прокомментировали американский доклад о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями и не исключили, что Вашингтон может отказаться от моратория на ядерные испытания.

"Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что утверждения о якобы несоблюдении Россией обязательств по советско-американскому Договору об ограничении подземных ядерных испытаний от 1974 года строятся на абсолютно ложных "посылах".

"Ожидаемо не подкрепляются какими-либо доказательствами американские претензии, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам "нулевой мощности". Причем сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще", — сказали в МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что Москва исходит из своих международных обязательств и не должна следовать никаким "стандартам США" в этой области.

Эти вбросы со стороны Вашингтона должны отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, добавили в МИД.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "отказавшись от ратификации договора, американская сторона поставила его на грань полного развала". Москва, в свою очередь, 20 лет назад ратифицировала документ и успешно его выполняет.

"Официально подтверждаем, что Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний — несмотря на то что договор не вступил в силу", — заявили в МИД.

Там добавили, что до тех пор, пока США не ратифицировали договор, обсуждать с Вашингтоном проблематику соблюдения обязательств в области запрета ядерных испытаний контрпродуктивно.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР , до сих пор его не ратифицировали.

Страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.