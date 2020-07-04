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МИД допустил, что США хотят отказаться от моратория на ядерные испытания
В МИД прокомментировали американский доклад о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями и не исключили, что Вашингтон может отказаться от... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T19:32
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
безопасность
в мире
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Надо ввести в международное право новый термин - "Договор по-американски". Это документ, который прекращает своё действие, если одной из сторон так захотелось.
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность, в мире

МИД допустил, что США хотят отказаться от моратория на ядерные испытания

18:51 04.07.2020 (обновлено: 19:32 04.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В МИД прокомментировали американский доклад о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями и не исключили, что Вашингтон может отказаться от моратория на ядерные испытания.
"Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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Там отметили, что утверждения о якобы несоблюдении Россией обязательств по советско-американскому Договору об ограничении подземных ядерных испытаний от 1974 года строятся на абсолютно ложных "посылах".
"Ожидаемо не подкрепляются какими-либо доказательствами американские претензии, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам "нулевой мощности". Причем сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще", — сказали в МИД.
На Смоленской площади подчеркнули, что Москва исходит из своих международных обязательств и не должна следовать никаким "стандартам США" в этой области.
Эти вбросы со стороны Вашингтона должны отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, добавили в МИД.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "отказавшись от ратификации договора, американская сторона поставила его на грань полного развала". Москва, в свою очередь, 20 лет назад ратифицировала документ и успешно его выполняет.
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"Официально подтверждаем, что Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний — несмотря на то что договор не вступил в силу", — заявили в МИД.
Там добавили, что до тех пор, пока США не ратифицировали договор, обсуждать с Вашингтоном проблематику соблюдения обязательств в области запрета ядерных испытаний контрпродуктивно.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР, до сих пор его не ратифицировали.
Страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.
США придерживаются собственного стандарта "нулевой мощности", который не является международно признанным, но по которому они оценивают политику других стран.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Надо ввести в международное право новый термин - "Договор по-американски". Это документ, который прекращает своё действие, если одной из сторон так захотелось.
4 июля, 19:52
ВВольдемар
840000
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