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Россия выполняет все положения договора о ядерных испытаниях, заявил МИД
Россия строго придерживается моратория на ядерные испытания и выполняет все положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявили в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:48
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, сша, безопасность, в мире

Россия выполняет все положения договора о ядерных испытаниях, заявил МИД

18:48 04.07.2020
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия строго придерживается моратория на ядерные испытания и выполняет все положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявили в МИД РФ.
"Официально подтверждаем, что Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний - несмотря на то что договор не вступил в силу", - заявили в МИД.
"В отличие от США мы ратифицировали его 20 лет назад и успешно выполняем. При этом исходим из того, что любые разногласия в отношении критериев соблюдения соответствующих обязательств могут и должны быть урегулированы в рамках ДВЗЯИ после его вступления в силу", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ добавили, что до тех пор пока США не ратифицировали данный договор, обсуждать с представителями этой страны проблематику соблюдения обязательств в области запрета ядерных испытаний контрпродуктивно.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний. США придерживаются собственного стандарта "нулевой мощности", который не является международно признанным, но по которому они оценивают политику других стран.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСШАБезопасностьВ мире
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