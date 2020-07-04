Губернатор дал старт строительству новой арены "Авангарда" в Омске

ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков и председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов дали старт строительства новой арены омских хоккеистов, сообщили в пресс-службе облправительства.
В конце мая этого года завершился отбор генерального подрядчика строительства ледовой арены в Омске. Победителем стала компания "Лимак", сообщается на сайте хоккейного клуба "Авангард". Построенная в 2007 году "Арена Омск" осенью 2018 года пришла в аварийное состояние. "Авангард" с сезона-2018/19 проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. Строительство ледовой арены в Омске планируется закончить к осени 2022 года, чтобы новая арена стала одной из площадок проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в декабре 2022 - январе 2023 года.
На площадке будущей ледовой арены в Омске губернатор Омской области Александр Бурков и председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов установили флаг хоккейного клуба "Авангард", дав старт строительства новой домашней арены.
"Для нас это очень знаковая стройка. Это первый шаг к возвращению любимой команды, хоккейного клуба "Авангард" на омскую землю. Это - самый современный проект, в котором будет собрано всё лучшее из спортивных сооружений со всего мира. Это будет культурная зона, которая будет использоваться и в свободное от хоккейных матчей время. Основные средства вкладывает компания "Газпром нефть" - это 6,2 млрд рублей. Планируется пять млрд рублей вложений из федерального бюджета. И Омская область планирует вложить в строительство "Арены Омск" 727 млн рублей... Вся работа велась с первого дня совместно, единой командой", - подчеркнул Бурков.
По проекту новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей, это на две тысячи мест больше. Площадь шестиэтажного здания - порядка 60 тысяч квадратных метров. В многофункциональном спортивном комплексе предусмотрено пространство для киберспорта, два яруса фойе с кольцевой структурой движения, где перед началом матчей можно проводить шоу, а в дни без хоккейных игр – концерты. Наблюдать за матчем зрители смогут из любой точки.
"В первую очередь я хочу поблагодарить правительство Омской области за полное вовлечение в непростое дело по возвращению нашей команды в родной Омск. Мы прошли вместе процедуры согласования, карантины и сегодня открываем стройку уже официально. Наша задача - вернуть команду к сентябрю 2022 года, чтобы сезон 2022-2023 был начат в Омске. Мы не соревнуемся ни с кем в плане создания лучшей арены. Самое главное, чтобы она была удобна для посещения, была мультифункциональной - не только хоккей, но и возможность устраивать городские мероприятия. И была современной по дизайну, давала возможность получать удовольствие не только любителям хоккея... Мы сделаем все возможное, чтобы такая арена появилась в Омске", - отметил Александр Крылов.
Сейчас на площадке завершается разработка котлована и уплотнение его основания, идёт испытание грунтов и формирование свайного поля, завозятся строительные материалы. На строительство отводится всего два года.