Губернатор дал старт строительству новой арены "Авангарда" в Омске

По проекту новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей, это на две тысячи мест больше. Площадь шестиэтажного здания - порядка 60 тысяч квадратных метров. В многофункциональном спортивном комплексе предусмотрено пространство для киберспорта, два яруса фойе с кольцевой структурой движения, где перед началом матчей можно проводить шоу, а в дни без хоккейных игр – концерты. Наблюдать за матчем зрители смогут из любой точки.

"В первую очередь я хочу поблагодарить правительство Омской области за полное вовлечение в непростое дело по возвращению нашей команды в родной Омск. Мы прошли вместе процедуры согласования, карантины и сегодня открываем стройку уже официально. Наша задача - вернуть команду к сентябрю 2022 года, чтобы сезон 2022-2023 был начат в Омске. Мы не соревнуемся ни с кем в плане создания лучшей арены. Самое главное, чтобы она была удобна для посещения, была мультифункциональной - не только хоккей, но и возможность устраивать городские мероприятия. И была современной по дизайну, давала возможность получать удовольствие не только любителям хоккея... Мы сделаем все возможное, чтобы такая арена появилась в Омске", - отметил Александр Крылов.