В Югре продлили режим обязательной самоизоляции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июл - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 12 июля включительно, сообщает в субботу региональный оперативный штаб.
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 12 июля включительно", - говорится в сообщении.
В регионе зафиксировано уже 10 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Лидером среди муниципалитетов округа остается Сургут, где инфекция выявлена более чем у 2,8 тысячи человек. В крупнейшем городе региона также зарегистрировано наибольшее количество летальных случаев, связанных с COVID-19. В целом по Югре скончались 65 пациентов с коронавирусом.
Режим обязательной самоизоляции в регионе действовал до 5 июля включительно, при этом для людей старше 65 лет он ранее был продлен до 12 июля.
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