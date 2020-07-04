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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573896768.html
В Югре продлили режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 12 июля включительно, сообщает в субботу региональный оперативный штаб. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
наталья комарова
сургут
общество
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ханты-мансийский автономный округ
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, наталья комарова, сургут, общество

В Югре продлили режим обязательной самоизоляции

18:42 04.07.2020
6371
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июл - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 12 июля включительно, сообщает в субботу региональный оперативный штаб.
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 12 июля включительно", - говорится в сообщении.
В регионе зафиксировано уже 10 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Лидером среди муниципалитетов округа остается Сургут, где инфекция выявлена более чем у 2,8 тысячи человек. В крупнейшем городе региона также зарегистрировано наибольшее количество летальных случаев, связанных с COVID-19. В целом по Югре скончались 65 пациентов с коронавирусом.
Режим обязательной самоизоляции в регионе действовал до 5 июля включительно, при этом для людей старше 65 лет он ранее был продлен до 12 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыНаталья КомароваСургутОбщество
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