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Вспышку коронавируса зафиксировали в монастыре под Тирасполем
Вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком монастыре в селе Кицканы под Тирасполем, сообщил оперштаб непризнанной ПМР. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:42
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коронавирус covid-19, коронавирусы, румыния, молдавия, тирасполь, в мире

Вспышку коронавируса зафиксировали в монастыре под Тирасполем

18:40 04.07.2020 (обновлено: 18:42 04.07.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком монастыре в селе Кицканы под Тирасполем, сообщил оперштаб непризнанной ПМР.
Уже выявлено 11 заболевших. "Это мужчины в возрасте от 33 до 84 лет. Массовое тестирование в монастыре было проведено после того, как здесь на днях выявили первые два случая заболевания", - говорится в сообщении.
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Вчера, 12:39Распространение нового коронавируса
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Все инфицированные пройдут курс противовирусной и антибактериальной терапии в действующих карантинных госпиталях, уточнили в оперштабе.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1246 приднестровца, 46 человек скончались, 1021 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыРумынияМолдавияТираспольВ мире
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