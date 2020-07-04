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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь
МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570747955_0:0:3250:1829_1400x0_80_0_0_a514a47a6524b4465fbfc5c6353bc38a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь

18:57 04.07.2020 (обновлено: 21:52 04.07.2020)
186682
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции контролируют посадку пассажиров, прибывших рейсом SU 103 компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в аэропорту Шереметьево
Сотрудники полиции контролируют посадку пассажиров, прибывших рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.
"По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме... Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета", — говорится в уведомлениях, поступивших гражданам.
Рассылка организована по просьбе МИД России, пояснили РИА Новости в Минкомсвязи России, которое курирует портал госуслуг.
"Сегодня некоторые пользователи портала госуслуг получили в личные кабинеты и на почту уведомления от МИД РФ с просьбой вернуть государству деньги, которые были им излишне перечислены. Рассылка была организована по просьбе МИД России для нескольких тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД", — сказали агентству в Минкомсвязи.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
Правительство в начале апреля выделило 500 миллионов рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. На финансовые выплаты могут рассчитывать те граждане России, которые находятся за границей с 1 января 2020 года. В июне кабмин выделил МИД еще 536 миллионов рублей для материальной помощи россиянам.
Минкомсвязь запустила на портале госуслуг электронную форму заявления об оказании помощи.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
Популярные комментарии
Ога, щаз! Это что за произвол? Подарки не отдарки!
4 июля, 19:15
Naum Vygodsky
3461005107
Зря возвращали
4 июля, 19:39
ppet.g6
10460108
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