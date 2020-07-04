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В Греции за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом
В Греции за последние сутки выявлены 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них восемь обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в субботу... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
греция
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом

18:33 04.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 4 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них восемь обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в субботу Национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3511 человек.
Накануне из 28 новых случаев инфицирования завозными были 13.
Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет. Ранее в Греции от COVID-19 умерли 192 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 119 человек, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГрецияВ мире
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