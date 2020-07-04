Среднеуральский монастырь открыли для прихожан

"Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов" открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками", - написал Могучев на своей странице во "ВКонтакте"

Он также пригласил журналистов в воскресенье принять участие в экскурсии по монастырю.

"Я постараюсь ответить на имеющиеся у вас вопросы и показать вам монастырь. Обязательное условие участия в экскурсии - не приставать к прихожанам с провокационными вопросами и соблюдать рекомендации представителей монастыря", - подчеркнул Могучев.

Как заявил ранее журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, Среднеуральский монастырь вернется под управление покинувшей обитель настоятельницы монахини Варвары. Сам Сергий, находясь в стенах Среднеуральского монастыря, нарушает предписание правящего архиерея не покидать без письменного благословения территорию Иоанно-Богословского монастыря, что, в частности, послужило поводом и предметом разбирательств и дальнейшего извержения его из священного сана.