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Религия и мировоззрение
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Среднеуральский монастырь открыли для прихожан
Среднеуральский женский монастырь, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий (Николай Романов), снова открыт для посещения паломниками,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:32
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
екатеринбург
общество
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.....вот они подъехали, показали аспиду, супротив Гундяева он ничаво не смог, вывели болезного, ручки ему за спину и с размаху кинули в черный воронок....
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Буду молиться за раба Божьего Сергия...
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, екатеринбург, общество

Среднеуральский монастырь открыли для прихожан

18:30 04.07.2020 (обновлено: 18:32 04.07.2020)
6301
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВъезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Среднеуральский женский монастырь, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий (Николай Романов), снова открыт для посещения паломниками, сообщил представитель клирика Всеволод Могучев.
"Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов" открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками", - написал Могучев на своей странице во "ВКонтакте".
Он также пригласил журналистов в воскресенье принять участие в экскурсии по монастырю.
"Я постараюсь ответить на имеющиеся у вас вопросы и показать вам монастырь. Обязательное условие участия в экскурсии - не приставать к прихожанам с провокационными вопросами и соблюдать рекомендации представителей монастыря", - подчеркнул Могучев.
Схиигумен Сергий
3 июля, 22:05Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали бессмысленными речи лишенного сана схиигумена Сергия
Как заявил ранее журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, Среднеуральский монастырь вернется под управление покинувшей обитель настоятельницы монахини Варвары. Сам Сергий, находясь в стенах Среднеуральского монастыря, нарушает предписание правящего архиерея не покидать без письменного благословения территорию Иоанно-Богословского монастыря, что, в частности, послужило поводом и предметом разбирательств и дальнейшего извержения его из священного сана.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана. Теперь это решение должен утвердить патриарх. Настоятельница монастыря монахиня Варвара покинула обитель вместе с сестрами из-за того, что не разделяет позицию Сергия.
Извержение схиигумена: на Урале появилась новая секта?
3 июля, 16:19
Извержение схиигумена: на Урале появилась новая секта?
14900174
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
.....вот они подъехали, показали аспиду, супротив Гундяева он ничаво не смог, вывели болезного, ручки ему за спину и с размаху кинули в черный воронок....
4 июля, 18:53
raduga-1c Колегов
11611116
Буду молиться за раба Божьего Сергия...
4 июля, 18:53
Ольга Уваркина
1210005
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