Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200704/1573896196.html
КНДР поддержала голосование по поправкам к Конституции в России
КНДР с уважением относится к выбору россиян поддержать поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, говорится в заявлении представителя МИД... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:24
голосование по поправкам в конституцию
россия
мид кндр
конституция рф
владимир путин
пхеньян
кндр (северная корея)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40444/71/404447190_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_7365fc169d5de128e2eb5da97b4109ca.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573858112.html
Мда, единственные союзники - страны третьего мира. Смешно до слёз
59
5
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40444/71/404447190_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_7365fc169d5de128e2eb5da97b4109ca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40444/71/404447190_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_83d37afb6ef9b1c909160f1774798b7f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40444/71/404447190_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_4ff8a5906bde25760d0b09351c0c8d64.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид кндр, конституция рф, владимир путин, пхеньян, кндр (северная корея), политика

КНДР поддержала голосование по поправкам к Конституции в России

18:24 04.07.2020
2245
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Пхеньян
Города мира. Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. КНДР с уважением относится к выбору россиян поддержать поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, говорится в заявлении представителя МИД республики.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ, они вступили в силу 4 июля. Ранее поправки были одобрены на общероссийском голосовании.
"Мы довольны успешным проведением общенационального голосования по поправкам в Конституцию и уважаем выбор, сделанный российским народом", - говорится в заявлении представителя ведомства.
В КНДР также заявили, что голосование имеет большое значение для защиты национального суверенитета и территориальной целостности России, укрепления политической стабильности и прогресса в социально-экономической сфере.
"Мы придаем важное значение дружественным отношениям с Российской Федерацией и искренне желаем российскому народу больших успехов в построении сильной России под руководством президента Путина", - подчеркнул представитель северокорейского МИД.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа в режиме видеоконференции
3 июля, 15:58
Путин поблагодарил граждан и наблюдателей после голосования по поправкам
87160009
Обсудить 5
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияМИД КНДРКонституция РФВладимир ПутинПхеньянКНДР (Северная Корея)Политика
Популярные комментарии
Мда, единственные союзники - страны третьего мира. Смешно до слёз
4 июля, 18:38
ddenium77
28247018
Рекомендуем
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
"Уральские авиалинии" снова задействовали все свои самолеты
Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Среднеуральский монастырь открыли для прихожан
Танкер Делфи на мели у побережья Одессы
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Китайские врачи
В Китае оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Сотрудники полиции контролируют посадку пассажиров, прибывших рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка в аэропорту Шереметьево
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Флорида побила очередной рекорд по заболеваемости COVID-19
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Психиатр оценил шансы Ефремова избежать наказания за ДТП
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Белгороде проверяют информацию о ребенке, запертом в машине в жару
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
Лента новостейМолния