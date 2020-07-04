КНДР поддержала голосование по поправкам к Конституции в России

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. КНДР с уважением относится к выбору россиян поддержать поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, говорится в заявлении представителя МИД республики.

"Мы довольны успешным проведением общенационального голосования по поправкам в Конституцию и уважаем выбор, сделанный российским народом", - говорится в заявлении представителя ведомства.

В КНДР также заявили, что голосование имеет большое значение для защиты национального суверенитета и территориальной целостности России, укрепления политической стабильности и прогресса в социально-экономической сфере.