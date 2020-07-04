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МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях
Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:20
2020-07-04T20:24
безопасность
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москва
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва
отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США
об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, заявили в МИД РФ.
"На абсолютно ложных "посылах" строятся утверждения, касающиеся мнимого несоблюдения Россией обязательств по Договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, в соответствии с которым сторонам надлежит информировать друг друга о проводимых ядерных испытаниях", - говорится в сообщении МИД.
В министерстве также отметили, что "не подкрепляются какими-либо доказательствами американские претензии, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам "нулевой мощности". "Причём сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще", - сказали в МИД.
"Россия, исходя из своих международных обязательств, не должна следовать никаким "стандартам США" в области ядерных испытаний. Инсинуации вброшены, как представляется, для того, чтобы отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - указали в министерстве.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "отказавшись от ратификации Договора, американская сторона поставила его на грань полного развала".