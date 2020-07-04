МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, заявили в МИД РФ.

"На абсолютно ложных "посылах" строятся утверждения, касающиеся мнимого несоблюдения Россией обязательств по Договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, в соответствии с которым сторонам надлежит информировать друг друга о проводимых ядерных испытаниях", - говорится в сообщении МИД.

В министерстве также отметили, что "не подкрепляются какими-либо доказательствами американские претензии, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам "нулевой мощности". "Причём сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще", - сказали в МИД.

"Россия, исходя из своих международных обязательств, не должна следовать никаким "стандартам США" в области ядерных испытаний. Инсинуации вброшены, как представляется, для того, чтобы отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - указали в министерстве.