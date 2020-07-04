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"Уральские авиалинии" снова задействовали все свои самолеты
Авиакомпания "Уральские авиалинии" снова задействовала все свои самолеты, часть которых ранее была временно припаркована в аэропортах из-за сокращения... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:16
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РИА Новости
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353
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уральские авиалинии, европа, экономика

"Уральские авиалинии" снова задействовали все свои самолеты

18:16 04.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии" совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" снова задействовала все свои самолеты, часть которых ранее была временно припаркована в аэропортах из-за сокращения количества пассажирских рейсов, сообщает перевозчик в субботу.
"Как мы сообщали ранее, из-за сокращения количества пассажирских рейсов часть авиапарка "Уральских авиалиний" была временно припаркована в нескольких российских аэропортах. В настоящее время все самолеты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелетов", - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания также сообщала, что на фоне повышения спроса на полеты начала переоборудовать грузовые самолеты обратно в пассажирские. На период пандемии, когда пассажиропоток резко снизился, "Уральские авиалинии" переоборудовали 12 из 48 самолетов своего авиапарка под грузовые борта для доставки гуманитарных грузов из-за рубежа по России и в Европу.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Уральские авиалинииЕвропаЭкономика
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