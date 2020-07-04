https://ria.ru/20200704/1573896142.html
"Уральские авиалинии" снова задействовали все свои самолеты
Авиакомпания "Уральские авиалинии" снова задействовала все свои самолеты, часть которых ранее была временно припаркована в аэропортах из-за сокращения... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T18:16
2020-07-04T18:16
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
уральские авиалинии
европа
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уральские авиалинии, европа, экономика