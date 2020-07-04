"Уральские авиалинии" снова задействовали все свои самолеты

"Как мы сообщали ранее, из-за сокращения количества пассажирских рейсов часть авиапарка "Уральских авиалиний" была временно припаркована в нескольких российских аэропортах. В настоящее время все самолеты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелетов", - говорится в сообщении.