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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573895794.html
Флорида побила очередной рекорд по заболеваемости COVID-19
Американский штат Флорида зарегистрировал 11 458 случаев коронавируса за эту пятницу, сообщило в субботу управление штата по здравоохранению. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
флорида
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, флорида, в мире

Флорида побила очередной рекорд по заболеваемости COVID-19

17:55 04.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Американский штат Флорида зарегистрировал 11 458 случаев коронавируса за эту пятницу, сообщило в субботу управление штата по здравоохранению.
Это очередной антирекорд заболеваемости в штате.
Всего во Флориде зарегистрировано почти 180 тысяч случаев за все время, более 3,6 тысячи человек умерли.
Губернатор Флориды Рон Де Сантис заявил накануне, что не планирует вводить новые ограничения из-за вспышки заболевания, хотя ранее уже поступил таким образом, запретив продавать алкоголь в барах. При этом некоторые округа вводят собственные ограничения. Так, округ Броуард с населением в 1,7 миллиона человек на эти выходные закрыл доступ на свои пляжи, чтобы замедлить распространение вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФлоридаВ мире
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