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В австралийских городах прошли акции протеста против расизма
Акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожих людей, прошли в субботу в ряде австралийских городов, РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:54
джордж флойд
расизм
австралия
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
джордж флойд, расизм, австралия, сша, в мире

В австралийских городах прошли акции протеста против расизма

17:54 04.07.2020
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© REUTERS / STRINGERУчастники акции Black Lives Matter в Перте, Австралия
Участники акции Black Lives Matter в Перте, Австралия
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожих людей, прошли в субботу в ряде австралийских городов, передает телеканал SBS News.
По его данным, демонстрации прошли в таких городах, как Брисбен, Дарвин, Перт и Аделаида, причем из-за ослабления связанных с коронавирусом ограничений их проведение было разрешено.
Сообщается, что организаторы демонстрации в Брисбене были разочарованы низкой явкой, поскольку на акцию протеста собрались менее тысячи человек. В демонстрации в Перте участие приняли сотни людей, которые призвали правительство штата Западная Австралия приложить для искоренения систематического расизма столько же усилий, сколько прилагается для защиты населения от COVID-19.
По городам США, а затем и по ряду стран мира, в том числе в Австралии, прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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