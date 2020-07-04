Российские корабли разыграли "морской бой" на учениях в Черном море

"Экипажи малого ракетного корабля "Ингушетия" и ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец" Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для проведения планового учения по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, ракетные стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет, также в рамках учений проведут частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе морем.