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Российские корабли разыграли "морской бой" на учениях в Черном море
Отряд кораблей Черноморского флота в составе малого ракетного корабля "Ингушетия", вооруженного "Калибрами", и ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец"... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:47
черное море
безопасность
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
черное море, безопасность

Российские корабли разыграли "морской бой" на учениях в Черном море

17:47 04.07.2020
755
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Ингушетия"
Малый ракетный корабль Ингушетия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль "Ингушетия". Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота в составе малого ракетного корабля "Ингушетия", вооруженного "Калибрами", и ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец" провел учения по уничтожению условного противника в Черном море, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Экипажи малого ракетного корабля "Ингушетия" и ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец" Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для проведения планового учения по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы", - говорится в сообщении.
Морские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в Исландии
29 июня, 12:37
Северные тревоги. В НАТО организовали военно-морские учения у Исландии
Уточняется, что экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, ракетные стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет, также в рамках учений проведут частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе морем.
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Черное мореБезопасность
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