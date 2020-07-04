Вертолет МЧС прилетел на тушение лесного пожара в якутском поселке

ЯКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Ми-8 МЧС России с водосливным устройством тушил лесные пожары в 3 километрах от села Кустур Эвено-Бытантайского национального улуса Якутии, селянам в борьбе с огнем помогут прибывшие работники "Якутлесресурса", сообщил РИА Новости глава муниципального образования Константин Старостин.

По словам главы, сухие грозы и жаркая погода спровоцировали лесные пожары в арктическом улусе Якутии. С 19-го июня местное население, мобилизовавшись по 50-60 человек в две смены, круглосуточно боролось с лесными пожарами, вокруг населенного пункта сделана минерализованная полоса. С 23 июня в Кустуре ввели режим ЧС. Напряженная ситуация возникла, когда поднялся сильный ветер. Люди начали задыхаться из-за густой задымленности.

"Сегодня на тушение пожаров в поселок прилетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Сейчас обстановка стабилизировалась. К нам прибыли 7 работников ГАУ "Якутлесресурс", в поселок доставлены 100 единиц рационов питания, мягкий резервуар и мотопомпа. Вертолет произвел 16 сливов по 5 тонн воды на термоточки вокруг поселка. В настоящее время ведется работа по локализации пожаров. Благодарим за помощь руководство республики и МЧС России", - сказал Старостин.

Эвено-Бытантайский национальный улус граничит с Верхоянским районом Якутии. После тушения природных пожаров в Верхоянье вертолет МЧС России был направлен в село Кустур.