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Вертолет МЧС прилетел на тушение лесного пожара в якутском поселке
Ми-8 МЧС России с водосливным устройством тушил лесные пожары в 3 километрах от села Кустур Эвено-Бытантайского национального улуса Якутии, селянам в борьбе с... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:42
республика саха (якутия)
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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республика саха (якутия), ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Вертолет МЧС прилетел на тушение лесного пожара в якутском поселке

17:41 04.07.2020 (обновлено: 17:42 04.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 МЧС тушит лесной пожар
Вертолет Ми-8 МЧС тушит лесной пожар
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Ми-8 МЧС России с водосливным устройством тушил лесные пожары в 3 километрах от села Кустур Эвено-Бытантайского национального улуса Якутии, селянам в борьбе с огнем помогут прибывшие работники "Якутлесресурса", сообщил РИА Новости глава муниципального образования Константин Старостин.
По словам главы, сухие грозы и жаркая погода спровоцировали лесные пожары в арктическом улусе Якутии. С 19-го июня местное население, мобилизовавшись по 50-60 человек в две смены, круглосуточно боролось с лесными пожарами, вокруг населенного пункта сделана минерализованная полоса. С 23 июня в Кустуре ввели режим ЧС. Напряженная ситуация возникла, когда поднялся сильный ветер. Люди начали задыхаться из-за густой задымленности.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
2 июля, 12:15
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
"Сегодня на тушение пожаров в поселок прилетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Сейчас обстановка стабилизировалась. К нам прибыли 7 работников ГАУ "Якутлесресурс", в поселок доставлены 100 единиц рационов питания, мягкий резервуар и мотопомпа. Вертолет произвел 16 сливов по 5 тонн воды на термоточки вокруг поселка. В настоящее время ведется работа по локализации пожаров. Благодарим за помощь руководство республики и МЧС России", - сказал Старостин.
Эвено-Бытантайский национальный улус граничит с Верхоянским районом Якутии. После тушения природных пожаров в Верхоянье вертолет МЧС России был направлен в село Кустур.
Ранее сообщалось, что лесной пожар приблизился на 600 метров к нефтебазе поселка Батагай Верхоянского района Якутии. Кромка пожара остановлена на расстоянии 250 метров от нефтебазы. Оперативная группа правительства Якутии находится в поселке, в настоящее время открытого огня нет.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
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Республика Саха (Якутия)Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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