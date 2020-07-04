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Трамп подписал закон о продлении поддержки малого бизнеса
Президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении программы поддержки малого бизнеса, сообщил в субботу Белый дом. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:39
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сша
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дональд трамп, сша, в мире, экономика

Трамп подписал закон о продлении поддержки малого бизнеса

17:39 04.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении программы поддержки малого бизнеса, сообщил в субботу Белый дом.
Первоначально программа кредитования малого бизнеса на 660 миллиардов долларов действовала до вторника, но конгресс проголосовал за ее продление до 8 августа.
Программа компенсирует малому бизнесу расходы на аренду помещений и зарплаты сотрудникам при условии, что малое предприятие не будет проводить увольнений.
Программа продлена на фоне резкого роста случаев коронавируса в США в июне и отмены ранее введенных послаблений в ограничениях во многих штатах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Дональд ТрампСШАВ миреЭкономика
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