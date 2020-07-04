При стрельбе в одном из клубов Миссисипи погиб человек

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в ночном клубе американского города Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в ночном клубе американского города Джексон (штат Миссисипи ), сообщает местная полиция.

В заявлении офиса полиции округа Хайндс говорится, что стрельба произошла ночью в субботу по местному времени после конфликта в клубе M-Bar Club. Отмечается, что повздорили как минимум подозреваемый и еще один человек. Подозреваемый - темнокожий мужчина - после перепалки достал пистолет и выстрелил в нескольких людей. Затем он скрылся с места преступления.

"Один из потерпевших... 41-летний Кортес Шелби получил огнестрельное ранение в шею, его смерть констатировали на месте. Трое других пострадавших, женщина и двое мужчин, тоже получили огнестрельные ранения, их отвезли в медицинский центр для оказания помощи", - говорится в релизе офиса, которое в своем Facebook разместил шериф округа Ли Вэнс.