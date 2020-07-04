Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573895065.html
При стрельбе в одном из клубов Миссисипи погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в ночном клубе американского города Джексон (штат Миссисипи), сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:23
джексон
миссисипи
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448378_0:0:3044:1713_1400x0_80_0_0_772d69176039c9d557dfe31df0d33202.jpg
https://ria.ru/20200702/1573765871.html
https://ria.ru/20200608/1572610506.html
2
джексон
миссисипи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448378_0:0:3044:1713_1400x0_80_0_0_772d69176039c9d557dfe31df0d33202.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448378_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7685d10d167d2e321160e23868978693.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448378_227:0:2275:2048_1400x0_80_0_0_487e198de043e23a2e27b26e4cc7fb98.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джексон, миссисипи, в мире

При стрельбе в одном из клубов Миссисипи погиб человек

17:23 04.07.2020
313
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПолиция в США
Полиция в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Полиция в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в ночном клубе американского города Джексон (штат Миссисипи), сообщает местная полиция.
В заявлении офиса полиции округа Хайндс говорится, что стрельба произошла ночью в субботу по местному времени после конфликта в клубе M-Bar Club. Отмечается, что повздорили как минимум подозреваемый и еще один человек. Подозреваемый - темнокожий мужчина - после перепалки достал пистолет и выстрелил в нескольких людей. Затем он скрылся с места преступления.
Полицейская машина в Индианаполисе, США
2 июля, 05:28
В США четыре человека пострадали при стрельбе
"Один из потерпевших... 41-летний Кортес Шелби получил огнестрельное ранение в шею, его смерть констатировали на месте. Трое других пострадавших, женщина и двое мужчин, тоже получили огнестрельные ранения, их отвезли в медицинский центр для оказания помощи", - говорится в релизе офиса, которое в своем Facebook разместил шериф округа Ли Вэнс.
Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает, их ранения не серьезные. Следователи не смогли пока установить, участвовал ли в конфликте кто-то из пострадавших.
Полиция наблюдает за демонстрантами во время протестов в Остине, Техас
8 июня, 09:48
В США расследуют дело о стрельбе по протестующим, переносившим раненого
540301
Обсудить 2
ДжексонМиссисипиВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал закон о продлении поддержки малого бизнеса
Вертолет Ми-8 МЧС тушит лесной пожар
Вертолет МЧС прилетел на тушение лесного пожара в якутском поселке
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане
Кабулов считает, что талибы войдут в коалиционное правительство
Машина полиции Германии
Мужчина залез на собор в Баварии ради селфи, но упал и получил травмы
Автомобиль скорой помощи
В ДТП на МКАД пострадали три человека
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Флорида побила очередной рекорд по заболеваемости COVID-19
Участники акции Black Lives Matter в Перте, Австралия
В австралийских городах прошли акции протеста против расизма
Малый ракетный корабль Ингушетия
Российские корабли разыграли "морской бой" на учениях в Черном море
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло за сутки на 227
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Кубани Кондратьев подал документы для переизбрания на новый срок
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Крым
Крымские татары осудили отказ Турции признать статус полуострова
Полицейская машина на улице Милана
Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии
Танкер Делфи на мели у побережья Одессы
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
Лента новостейМолния