https://ria.ru/20200704/1573895065.html
При стрельбе в одном из клубов Миссисипи погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в ночном клубе американского города Джексон (штат Миссисипи), сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:23
2020-07-04T17:23
джексон
миссисипи
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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джексон, миссисипи, в мире
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в ночном клубе американского города Джексон
(штат Миссисипи
), сообщает местная полиция.
В заявлении офиса полиции округа Хайндс говорится, что стрельба произошла ночью в субботу по местному времени после конфликта в клубе M-Bar Club. Отмечается, что повздорили как минимум подозреваемый и еще один человек. Подозреваемый - темнокожий мужчина - после перепалки достал пистолет и выстрелил в нескольких людей. Затем он скрылся с места преступления.
"Один из потерпевших... 41-летний Кортес Шелби получил огнестрельное ранение в шею, его смерть констатировали на месте. Трое других пострадавших, женщина и двое мужчин, тоже получили огнестрельные ранения, их отвезли в медицинский центр для оказания помощи", - говорится в релизе офиса, которое в своем Facebook разместил шериф округа Ли Вэнс.
Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает, их ранения не серьезные. Следователи не смогли пока установить, участвовал ли в конфликте кто-то из пострадавших.