Кабулов считает, что талибы войдут в коалиционное правительство

ЯКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Талибы вернутся к власти как часть коалиционного правительства, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что провел переговоры в Дохе с властями Катара и делегацией радикального движения "Талибан" и обсудил вопросы афганского урегулирования. По словам спецпредставителя, затем он провел встречу с делегацией талибов во главе с муллой Барадаром, в ходе которой он сделал акцент на "возможностях по экономическому развитию, которые последуют после наступления прочного мира" в Афганистане.
"Талибы вернутся к власти как часть коалиционного правительства. Я не говорю, что все талибы белые и пушистые, абсолютно нет. Там есть серьезный сегмент радикалов, у которых тоже есть логика. Они говорят своим: "Ребята, чего нам договариваться с этими марионетками, когда мы вот сейчас еще поднажмем, еще пару лет повоюем, и американцы все равно сбегут, и мы все возьмем сразу, а не часть… Есть такие. Но благоразумная часть, в том числе и руководство, они понимают, что если попытаются это сделать, тогда против них будут все, включая нас", - отметил Кабулов.
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