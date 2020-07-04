Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573894666.html
Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло за сутки на 227
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 227, до 17 672, всего умерли 580 человек, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:139:1280:859_1400x0_80_0_0_b28fd4a4c3793f47731bc708c8bddfad.jpg
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:139:1280:859_1400x0_80_0_0_b28fd4a4c3793f47731bc708c8bddfad.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_7e2ff9d8a0517f849967d241ed436863.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_165:0:1125:960_1400x0_80_0_0_c089ba0c8bed6fad7a5581251ba1444d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло за сутки на 227

17:05 04.07.2020
439
© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 227, до 17 672, всего умерли 580 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 17 445 зарегистрированных случаях коронавируса, 572 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 227 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 17 672. Всего 10 396 человек были вылечены, а 580 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане
Кабулов считает, что талибы войдут в коалиционное правительство
Машина полиции Германии
Мужчина залез на собор в Баварии ради селфи, но упал и получил травмы
Набережная Нила
В Египте объявили дату выборов в сенат
Полиция в США
При стрельбе в одном из клубов Миссисипи погиб человек
Крым
Крымские татары осудили отказ Турции признать статус полуострова
Ирак. Город Багдад
Премьер Ирака уволил советника по нацбезопасности
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Число жертв коронавируса в Сербии превысило 300 человек
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал закон о продлении поддержки малого бизнеса
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией
Полицейская машина на улице Милана
Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии
Вертолет Ми-8 МЧС тушит лесной пожар
Вертолет МЧС прилетел на тушение лесного пожара в якутском поселке
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане из-за отравления алкоголем умерли 15 человек
Сергей Кириенко
Кириенко: во время пандемии Россия показала нравственное лидерство
Автомобиль скорой помощи
В ДТП на МКАД пострадали три человека
Участники акции Black Lives Matter в Перте, Австралия
В австралийских городах прошли акции протеста против расизма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
Лента новостейМолния