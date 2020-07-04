Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло за сутки на 227

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 227 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 17 672. Всего 10 396 человек были вылечены, а 580 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.