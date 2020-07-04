https://ria.ru/20200704/1573894533.html
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"
Глава Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова заявила, что ее не расстраивают шуточные комментарии, которые появились в интернете после ее слов о связи... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:02
2020-07-04T17:06
союз женщин россии
екатерина лахова
лгбт-сообщество
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200622/1573273167.html
Каменчу тут
Кое-кого не мешало бы психиатру показать, а то абсолютно везде стала мерещиться пропаганда ЛГБТ. Вы еще и слово "радуга" запретите, и саму радугу.
122
scoffer
Депутатша показала свой уровень интеллекта! Радуга не имеет никакого отношения к извращенцам, поскольку это явление физики и у неё СЕМЬ ЦВЕТОВ в спектре.
117
63
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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союз женщин россии, екатерина лахова, лгбт-сообщество, владимир путин, общество
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Глава Союза женщин России
, сенатор Екатерина Лахова
заявила, что ее не расстраивают шуточные комментарии, которые появились в интернете после ее слов о связи мороженого "Радуга" с гей-пропагандой.
Она отметила, что ее отношение к этому вопросу отличается от мнения пользователей Сети.
"Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами "радуга", "цвета радуги", — сказала она порталу "Подъем"
.
Лахова подчеркнула, что она поддерживает традиционные ценности, а не однополые браки и "розовых" и "голубых". По словам главы Союза женщин России, никто не нарушает права представителей сексуальных меньшинств.
"Но не надо заниматься агитацией и пропагандой", — убеждена она.
Сенатор заметила, что образ жизни ЛГБТ-сообщества
можно "лоббировать" и через мороженое с радужным логотипом.
"У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее", — пояснила она.
Накануне Лахова заявила президенту России Владимиру Путину
, что мороженое "Радуга", а также рекламные щиты с подобной расцветкой могут косвенно повлиять на детей. В ответ на это глава государства отметил, что контроль за гей-пропагандой необходимо выстроить неагрессивно.
Как подчеркнул вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов, их продукция не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществу, а фирма выступает за традиционные семейные отношения. По его словам, радуга — это солнце после дождя и символ радости.