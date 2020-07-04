Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Глава Союза женщин России , сенатор Екатерина Лахова заявила, что ее не расстраивают шуточные комментарии, которые появились в интернете после ее слов о связи мороженого "Радуга" с гей-пропагандой.

Она отметила, что ее отношение к этому вопросу отличается от мнения пользователей Сети.

"Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами "радуга", "цвета радуги", — сказала она порталу "Подъем"

Лахова подчеркнула, что она поддерживает традиционные ценности, а не однополые браки и "розовых" и "голубых". По словам главы Союза женщин России, никто не нарушает права представителей сексуальных меньшинств.

"Но не надо заниматься агитацией и пропагандой", — убеждена она.

Сенатор заметила, что образ жизни ЛГБТ-сообщества можно "лоббировать" и через мороженое с радужным логотипом.

"У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее", — пояснила она.

Накануне Лахова заявила президенту России Владимиру Путину , что мороженое "Радуга", а также рекламные щиты с подобной расцветкой могут косвенно повлиять на детей. В ответ на это глава государства отметил, что контроль за гей-пропагандой необходимо выстроить неагрессивно.