Крымские татары осудили отказ Турции признать статус полуострова

"Ничто не вечно под луной, сказал один из классиков. Мевлют Чавушоглу, заявляя, что Турция никогда не признает Крым частью России, чересчур сильно переигрывает. Хочу напомнить, что его должность назначаемая избираемым президентом. И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома и надолго", - сказал РИА Новости Умеров.