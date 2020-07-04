https://ria.ru/20200704/1573894281.html
Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии
Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии, обменивавшихся запрещенными материалами в "известном мессенджере". РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:56
2020-07-04T16:56
италия
в мире
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1
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, в мире
РИМ, 4 июл – РИА Новости. Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии, обменивавшихся запрещенными материалами в "известном мессенджере".
Как сообщает государственная полиция, правоохранителям удалось раскрыть никнеймы ее участников, что позволило в субботу провести обыски у 50 человек по всей Италии. Трое человек оказались под арестом. По информации местных СМИ, операция прошла в 15 из 20 регионах страны.
Сотрудники почтовой полиции Италии
- подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями, изъяли несколько тысяч файлов с порнографических содержанием, в том числе фотографии с "ужасающим содержанием", изображающие даже новорожденных.
"В ряде случаев обнаружен материал, произведенный внутри семьи, на некоторых изображениях были задействованы животные и воспроизведены садистские практики", - говорится в сообщении. Расследование прошло в сотрудничестве с канадской организацией "Национальный центр координации детской эксплуатации" (NCECC).
Анализ полученных данных позволил создать профили участников сети исходя из их активности и предпочтений, благодаря чему удалось выявить "некоего педофила, арестованного в рамках аналогичного расследования несколько месяцев назад".