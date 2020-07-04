Премьер Ирака уволил советника по нацбезопасности

Иракское информационное агентство INA сообщило со ссылкой на свои источники, что Каземи также освободил аль-Файяда от должности советника премьера по вопросам национальной безопасности. Его преемником на этом посту стал Касем аль-Аараджи, возглавлявший МВД Ирака в 2017-18 годах.