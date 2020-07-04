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Премьер Ирака уволил советника по нацбезопасности
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи освободил от должности советника по вопросам национальной безопасности и исполняющего обязанности главы Совета... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:49
мустафа аль-каземи
майк помпео
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мустафа аль-каземи, майк помпео, аль-хашд аш-шааби, багдад (город), ирак, хезболла, вашингтон (город), сша, в мире

Премьер Ирака уволил советника по нацбезопасности

16:49 04.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
КАИР, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи освободил от должности советника по вопросам национальной безопасности и исполняющего обязанности главы Совета национальной безопасности Фалеха аль-Файяда, лидера народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", сообщили в субботу иракские СМИ.
"Исходя из общественных интересов и на основании согласия премьер-министра, главнокомандующего ВС (Мустафы аль-Каземи - ред.) … принято решение освободить Фалеха Фейсала Фахда аль-Файяда от должности исполняющего обязанности главы Совета национальной безопасности", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте телеканала Al-Sumaria.
Новым руководителем Совета с 4 июля назначен генерал Абд аль-Гани аль-Асади, ранее возглавлявший антитеррористические подразделения ВС Ирака.
Иракское информационное агентство INA сообщило со ссылкой на свои источники, что Каземи также освободил аль-Файяда от должности советника премьера по вопросам национальной безопасности. Его преемником на этом посту стал Касем аль-Аараджи, возглавлявший МВД Ирака в 2017-18 годах.
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В январе госсекретарь США Майк Помпео обвинил аль-Файяда и еще нескольких видных руководителей шиитских отрядов ополчения в нападении на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года, когда протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на посольство.
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Мустафа аль-КаземиМайк ПомпеоАль-Хашд аш-ШаабиБагдад (город)ИракХезболлаВашингтон (город)СШАВ мире
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