https://ria.ru/20200704/1573894008.html
Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище
Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости вдова артиста Ирина Хонда. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:47
2020-07-04T16:47
виктор проскурин
театральное училище имени щукина
москва
общество
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2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор проскурин, театральное училище имени щукина, москва, общество
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Актера Виктора Проскурина
похоронили на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости вдова артиста Ирина Хонда.
"Виктора отпели, похоронили", - сообщила Хонда.
Гражданская панихида прошла в субботу утром в Москве в Театральном институте имени Щукина, артиста проводили в последний путь аплодисментами. Проститься с Проскуриным пришли актеры Александр Балуев, Григорий Мартиросян, Елена Скороходова, Ирина Шевчук, Александр Рапопорт, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и другие.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего служил в Театре ленинского комсомола ("Леном"), где сразу он сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других.