МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Актера Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости вдова артиста Ирина Хонда.

"Виктора отпели, похоронили", - сообщила Хонда.

Гражданская панихида прошла в субботу утром в Москве в Театральном институте имени Щукина, артиста проводили в последний путь аплодисментами. Проститься с Проскуриным пришли актеры Александр Балуев, Григорий Мартиросян, Елена Скороходова, Ирина Шевчук, Александр Рапопорт, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и другие.

Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего служил в Театре ленинского комсомола ("Леном"), где сразу он сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.