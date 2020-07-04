Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573894008.html
Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище
Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости вдова артиста Ирина Хонда. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:47
виктор проскурин
театральное училище имени щукина
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725149_0:118:2048:1270_1400x0_80_0_0_9d09a5dcbc086dc1130a45b98eaaf63a.jpg
https://ria.ru/20200702/1573762624.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725149_0:118:2048:1270_1400x0_80_0_0_9d09a5dcbc086dc1130a45b98eaaf63a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725149_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_44488e16d69dbd8678c835398457d0ae.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725149_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_b9f9a6e866cc5b0461dd7b423f5ecaca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор проскурин, театральное училище имени щукина, москва, общество

Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище

16:47 04.07.2020
2024
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАктер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Актер Виктор Проскурин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости вдова артиста Ирина Хонда.
"Виктора отпели, похоронили", - сообщила Хонда.
Гражданская панихида прошла в субботу утром в Москве в Театральном институте имени Щукина, артиста проводили в последний путь аплодисментами. Проститься с Проскуриным пришли актеры Александр Балуев, Григорий Мартиросян, Елена Скороходова, Ирина Шевчук, Александр Рапопорт, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и другие.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего служил в Театре ленинского комсомола ("Леном"), где сразу он сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Актер Виктор Проскурин
2 июля, 01:02Культура
Стало известно о состоянии актера Проскурина перед смертью
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других.
0012100
Обсудить 2
Виктор ПроскуринТеатральное училище имени ЩукинаМоскваОбщество
Рекомендуем
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
В России и за рубежом проходит акция в честь принятия поправок
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
"Уральские авиалинии" снова задействовали все свои самолеты
Китайские врачи
В Китае оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей
Сергей Кириенко
Кириенко: во время пандемии Россия показала нравственное лидерство
Мороженое в рожке
Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого
Ирак. Город Багдад
Премьер Ирака уволил советника по нацбезопасности
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Набережная Нила
В Египте объявили дату выборов в сенат
Полицейская машина на улице Милана
Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии
Мороженое Радуга
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"
Танкер Делфи на мели у побережья Одессы
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Психиатр оценил шансы Ефремова избежать наказания за ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
Лента новостейМолния