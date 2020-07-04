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Распространение нового коронавируса
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Число жертв коронавируса в Сербии превысило 300 человек
В Сербии за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, выявлено 325 новых зараженных, власти разворачивают мобильный госпиталь в крупнейшей в стране крытой... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:44
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, александр вулин, майя гойкович, александр вучич, сербия, косово, белград (город), в мире

Число жертв коронавируса в Сербии превысило 300 человек

16:44 04.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 4 июл - РИА Новости. В Сербии за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, выявлено 325 новых зараженных, власти разворачивают мобильный госпиталь в крупнейшей в стране крытой арене и переориентируют больницы, сообщило министерство здравоохранения.
По данным сербского минздрава, за последние сутки в Сербии выявлены 325 больных COVID-19, скончались восемь пациентов. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 829 человек, умерли всего 306 больных. При этом максимальные показатели смертности из-за коронавируса в Сербии во время режима ЧС с середины марта по начало мая колебались на уровне меньше 10 в сутки.
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"В спортивной закрытой площадке "Штарк арена" (вмещает до 25 тысяч человек) будет развернут временный COVID-госпиталь на 500 мест и со всеми условиями для приема больных. Со вторника Ортопедическая клиника в Белграде также переходит в систему противодействия коронавирусу. Ночью около 100 человек принято на стационарное лечение, это значит, что речь идет о серьезной клинической картине", - заявил на брифинге министр здравоохранения Златибор Лончар
По его данным, ежедневно госпитализируют около 100 человек, при этом он ожидал, что 9-10 июля в Сербии не будет новых зараженных.
В Белграде режим ЧС был введен утром в пятницу. На две недели закрываются ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра, а также кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В студенческих общежитиях вводят более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. В Белграде ранее открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, две больницы полностью переведены на работу с больными COVID-19. Режим ЧС из-за коронавируса ранее был также введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии – Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иванице, Чачаке и Шабаце.
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С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) в Сербии будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. Массовые собрания в закрытых помещениях сокращаются до 100 человек, на открытом пространстве – до 500 участников.
Минобороны Сербии сообщило в минувшую субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВулинМайя ГойковичАлександр ВучичСербияКосовоБелград (город)В мире
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