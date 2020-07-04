Число жертв коронавируса в Сербии превысило 300 человек

БЕЛГРАД, 4 июл - РИА Новости. В Сербии за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, выявлено 325 новых зараженных, власти разворачивают мобильный госпиталь в крупнейшей в стране крытой арене и переориентируют больницы, сообщило министерство здравоохранения.

По данным сербского минздрава, за последние сутки в Сербии выявлены 325 больных COVID-19, скончались восемь пациентов. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 829 человек, умерли всего 306 больных. При этом максимальные показатели смертности из-за коронавируса в Сербии во время режима ЧС с середины марта по начало мая колебались на уровне меньше 10 в сутки.

"В спортивной закрытой площадке "Штарк арена" (вмещает до 25 тысяч человек) будет развернут временный COVID-госпиталь на 500 мест и со всеми условиями для приема больных. Со вторника Ортопедическая клиника в Белграде также переходит в систему противодействия коронавирусу. Ночью около 100 человек принято на стационарное лечение, это значит, что речь идет о серьезной клинической картине", - заявил на брифинге министр здравоохранения Златибор Лончар

По его данным, ежедневно госпитализируют около 100 человек, при этом он ожидал, что 9-10 июля в Сербии не будет новых зараженных.

В Белграде режим ЧС был введен утром в пятницу. На две недели закрываются ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра, а также кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В студенческих общежитиях вводят более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. В Белграде ранее открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, две больницы полностью переведены на работу с больными COVID-19. Режим ЧС из-за коронавируса ранее был также введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии – Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иванице, Чачаке и Шабаце.

С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) в Сербии будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. Массовые собрания в закрытых помещениях сокращаются до 100 человек, на открытом пространстве – до 500 участников.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.