https://ria.ru/20200704/1573893800.html
Адвокат Миниахметова прокомментировал показания против подзащитного
Адвокат следователя Руслана Миниахметова Константин Трапаидзе сообщил РИА Новости, что показания на его подзащитного, постановление о возбуждении дела в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:41
2020-07-04T16:41
виктор гринь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200704/1573881346.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор гринь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Адвокат следователя Руслана Миниахметова Константин Трапаидзе сообщил РИА Новости, что показания на его подзащитного, постановление о возбуждении дела в отношении которого отменила прокуратура, дал человек, дважды судимый за мошенничество.
Ранее сообщалось, что следователю центрального аппарата СК
России предъявлено обвинение в получении взятки, его задержали. Было возбуждено дело по статье УК РФ "получение взяток в особо крупном размере". Это постановление отменил заместитель генпрокурора Виктор Гринь
, следствие обжаловало его.
"Показания на Миниахметова дал дважды судимый за мошенничество человек. Он заявил, что часть денег, которые судом были обращены в счет компенсации вреда, якобы пошла на взятку. Эта версия ничем, кроме его показаний, не подтверждается", - сказал Трапаидзе.
Он пояснил, что очной ставки пока не было.