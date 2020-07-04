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Адвокат Миниахметова прокомментировал показания против подзащитного
Адвокат следователя Руслана Миниахметова Константин Трапаидзе сообщил РИА Новости, что показания на его подзащитного, постановление о возбуждении дела в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:41
виктор гринь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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виктор гринь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Адвокат Миниахметова прокомментировал показания против подзащитного

16:41 04.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Адвокат следователя Руслана Миниахметова Константин Трапаидзе сообщил РИА Новости, что показания на его подзащитного, постановление о возбуждении дела в отношении которого отменила прокуратура, дал человек, дважды судимый за мошенничество.
Ранее сообщалось, что следователю центрального аппарата СК России предъявлено обвинение в получении взятки, его задержали. Было возбуждено дело по статье УК РФ "получение взяток в особо крупном размере". Это постановление отменил заместитель генпрокурора Виктор Гринь, следствие обжаловало его.
"Показания на Миниахметова дал дважды судимый за мошенничество человек. Он заявил, что часть денег, которые судом были обращены в счет компенсации вреда, якобы пошла на взятку. Эта версия ничем, кроме его показаний, не подтверждается", - сказал Трапаидзе.
Он пояснил, что очной ставки пока не было.
Здание Генеральной прокуратуры России
Вчера, 09:13
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
94001037
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