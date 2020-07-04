Адвокат Миниахметова прокомментировал показания против подзащитного

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Адвокат следователя Руслана Миниахметова Константин Трапаидзе сообщил РИА Новости, что показания на его подзащитного, постановление о возбуждении дела в отношении которого отменила прокуратура, дал человек, дважды судимый за мошенничество.

"Показания на Миниахметова дал дважды судимый за мошенничество человек. Он заявил, что часть денег, которые судом были обращены в счет компенсации вреда, якобы пошла на взятку. Эта версия ничем, кроме его показаний, не подтверждается", - сказал Трапаидзе.