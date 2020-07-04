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Оппозиция в Раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует у властей Украины поднять минимальную пенсию до почти 260 долларов и увеличить другие социальные... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:35
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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владимир зеленский, украина, в мире

Оппозиция в Раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине

16:35 04.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует у властей Украины поднять минимальную пенсию до почти 260 долларов и увеличить другие социальные выплаты, сообщает пресс-служба политсилы.
"Мы требуем поднять уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7 тысяч гривен (257,4 доллара). Обеспечить реальную помощь украинским гражданам, увеличить размер выплат на рождение ребенка, социальной помощи, обеспечить доступность и повысить размер коммунальных субсидий. Выполнить решение Конституционного суда и вернуть, наконец, льготы чернобыльцам, ветеранам войны и детям-инвалидам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в субботу.
В заявлении отмечается, что Украине нужна ответственная власть, которая будет развивать страну. "А нынешние горе-управленцы должны быть отправлены в отставку, и как можно скорее", - добавили в политсиле.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу кабмину повысить уровень минимальной зарплаты в стране. В июне офис президента заявил, что минимальную зарплату на Украине планируют повысить с 1 сентября до 5 тысяч гривен (около 187 долларов), а с января 2021 года - до 6 тысяч гривен (220,6 доллара).
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Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 177 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов. Ранее Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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