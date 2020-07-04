Оппозиция в Раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует у властей Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует у властей Украины поднять минимальную пенсию до почти 260 долларов и увеличить другие социальные выплаты, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы требуем поднять уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7 тысяч гривен (257,4 доллара). Обеспечить реальную помощь украинским гражданам, увеличить размер выплат на рождение ребенка, социальной помощи, обеспечить доступность и повысить размер коммунальных субсидий. Выполнить решение Конституционного суда и вернуть, наконец, льготы чернобыльцам, ветеранам войны и детям-инвалидам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в субботу.

В заявлении отмечается, что Украине нужна ответственная власть, которая будет развивать страну. "А нынешние горе-управленцы должны быть отправлены в отставку, и как можно скорее", - добавили в политсиле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу кабмину повысить уровень минимальной зарплаты в стране. В июне офис президента заявил, что минимальную зарплату на Украине планируют повысить с 1 сентября до 5 тысяч гривен (около 187 долларов), а с января 2021 года - до 6 тысяч гривен (220,6 доллара).