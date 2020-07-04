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В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне
Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино, происшествия

В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне

16:33 04.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Как ранее сообщалось, информация о пожаре на территории промзоны в Пушкино на Кудринском шоссе поступила в 13.58 мск. Прибывшие пожарные увидели дым из-под кровли.
"В 16.16 ликвидация открытого горения", - сообщил собеседник.
Пожарный
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПушкиноПроисшествия
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