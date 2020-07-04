Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК , личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.

СК обвинил Миниахметова во взяточничестве в особо крупном размере, но заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Следствие обжаловало это решение.

Как подчеркнул Трапаидзе, процессуального статуса у Миниахметова нет.

Адвокат отметил, что во время допроса и обыска коллеги следователя вели себя максимально корректно.

"Стратегия защиты — полные, исчерпывающие ответы на все вопросы следствия, мы ничего не скрывали, не отказывались, не заявляли отводов", — пояснил защитник.

По его словам, во время обыска следователь добровольно выдал рабочие материалы и свой компьютер, передал коллегам дела, над которыми работал, чтобы там не было задержки.

"Во время допроса и обыска мы были отрезаны от внешнего мира, не знали о решении Генпрокуратуры и, когда его отпустили, даже подумали, что следствие само во всем разобралось", — отметил Трапаидзе.

Он также добавил, что показания на Миниахметова дал дважды судимый за мошенничество человек.