https://ria.ru/20200704/1573893263.html
Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат
Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:23
2020-07-04T17:16
виктор гринь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1400x0_80_0_0_6d4c443f175ffddf7982264cdb0eaf7c.jpg
https://ria.ru/20200704/1573891805.html
https://ria.ru/20200704/1573881346.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1400x0_80_0_0_6d4c443f175ffddf7982264cdb0eaf7c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1400x0_80_0_0_58907ee3dc1112ad56c852497bf5837a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_138:0:938:800_1400x0_80_0_0_6d93458b0b3aff8c4982bb63f59ff0df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор гринь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК
, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.
СК обвинил Миниахметова во взяточничестве в особо крупном размере, но заместитель генпрокурора Виктор Гринь
отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Следствие обжаловало это решение.
Как подчеркнул Трапаидзе, процессуального статуса у Миниахметова нет.
Адвокат отметил, что во время допроса и обыска коллеги следователя вели себя максимально корректно.
"Стратегия защиты — полные, исчерпывающие ответы на все вопросы следствия, мы ничего не скрывали, не отказывались, не заявляли отводов", — пояснил защитник.
По его словам, во время обыска следователь добровольно выдал рабочие материалы и свой компьютер, передал коллегам дела, над которыми работал, чтобы там не было задержки.
"Во время допроса и обыска мы были отрезаны от внешнего мира, не знали о решении Генпрокуратуры и, когда его отпустили, даже подумали, что следствие само во всем разобралось", — отметил Трапаидзе.
Он также добавил, что показания на Миниахметова дал дважды судимый за мошенничество человек.
"Он заявил, что часть денег, которые судом были обращены в счет компенсации вреда, якобы пошла на взятку. Эта версия ничем, кроме его показаний, не подтверждается", — заключил Трапаидзе.