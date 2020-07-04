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Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат
Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:16
виктор гринь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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виктор гринь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат

16:23 04.07.2020 (обновлено: 17:16 04.07.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.
СК обвинил Миниахметова во взяточничестве в особо крупном размере, но заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Следствие обжаловало это решение.
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Как подчеркнул Трапаидзе, процессуального статуса у Миниахметова нет.
Адвокат отметил, что во время допроса и обыска коллеги следователя вели себя максимально корректно.
"Стратегия защиты — полные, исчерпывающие ответы на все вопросы следствия, мы ничего не скрывали, не отказывались, не заявляли отводов", — пояснил защитник.
По его словам, во время обыска следователь добровольно выдал рабочие материалы и свой компьютер, передал коллегам дела, над которыми работал, чтобы там не было задержки.
"Во время допроса и обыска мы были отрезаны от внешнего мира, не знали о решении Генпрокуратуры и, когда его отпустили, даже подумали, что следствие само во всем разобралось", — отметил Трапаидзе.
Он также добавил, что показания на Миниахметова дал дважды судимый за мошенничество человек.
"Он заявил, что часть денег, которые судом были обращены в счет компенсации вреда, якобы пошла на взятку. Эта версия ничем, кроме его показаний, не подтверждается", — заключил Трапаидзе.
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