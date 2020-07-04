https://ria.ru/20200704/1573893089.html
В подмосковном Пушкино локализовали пожар в промзоне
Пожар в промзоне в подмосковном Пушкино локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:16
2020-07-04T16:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
происшествия
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https://ria.ru/20200704/1573891940.html
пушкино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1400x0_80_0_0_17b9d19336c40d09954bfcb28786c2dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино, происшествия