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В подмосковном Пушкино локализовали пожар в промзоне
Пожар в промзоне в подмосковном Пушкино локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино, происшествия

В подмосковном Пушкино локализовали пожар в промзоне

16:16 04.07.2020
243
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар в промзоне в подмосковном Пушкино локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Как ранее сообщалось, информация о пожаре на территории промзоны в Пушкино на Кудринском шоссе поступила в 13.58 мск. Прибывшие пожарные увидели дым из-под кровли.
"В 16.02 - локализация на площади 300 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПушкиноПроисшествия
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