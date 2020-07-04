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МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, обвиняющая Россию в сговоре с талибами, замешана в наркотрафике, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T21:09
замир кабулов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
министерство обороны сша
афганистан
сша
в мире
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Сша обвиняют других в том чем занимаются сами...
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Ничего нового нет.Они про талибан под дурью придумали.Надо их сенаторов и конгрессменов на белочку проверить по любому она их давно кусает.
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афганистан
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны сша, афганистан, сша, в мире

МИД: разведка США участвует в наркоторговле

16:17 04.07.2020 (обновлено: 21:09 04.07.2020)
46919
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 4 июл — РИА Новости. Разведка США, обвиняющая Россию в сговоре с талибами, замешана в наркотрафике, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 1".

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить. Эта тайна — секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой как на данность", — сказал дипломат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
2 июля, 21:17
Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами
Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки написала, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств предоставлено не было.
МИД назвал публикацию фейком.
Президент США Дональд Трамп счел статью "заказухой".
Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений опубликованных данных нет и что Трампа об этом не информировали.
Российское посольство в США потребовало от Вашингтона адекватно отреагировать на угрозы, которые начали поступать в адрес дипломатов.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
2 июля, 23:12
Пелоси обвинила Белый дом в жульничестве по "сговору" России с талибами
87654123833
Обсудить 67
Замир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство обороны СШААфганистанСШАВ мире
Популярные комментарии
Сша обвиняют других в том чем занимаются сами...
4 июля, 16:57
ИГИстина Где то рядом
197000010
Ничего нового нет.Они про талибан под дурью придумали.Надо их сенаторов и конгрессменов на белочку проверить по любому она их давно кусает.
4 июля, 16:21
Вениамин Шабалин
1532900012
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