МИД: разведка США участвует в наркоторговле

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара , из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию , в Румынию . Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить. Эта тайна — секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой как на данность", — сказал дипломат.