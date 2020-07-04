Адвокат Ефремова оценил версию об эпилепсии артиста

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

Юрист назвал эту информацию "глупостью и чушью", подчеркнув, что она не соответствует действительности.

"Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать", — цитирует его телеканал.

Пашаев отметил, что в аварии с участием Ефремова погиб человек и, как бы ни чувствовал себя артист во время инцидента, "есть ДТП и есть труп".

Юрист добавил, что не может заранее раскрывать линию защиты и не работает на публику.

"Я не шоумен, который к определенным людям ходит с утра до вечера, по телеканалам бегает", — сказал он.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице на следующий день.

В момент аварии артист был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас актер находится под домашним арестом.