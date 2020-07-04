Британское командование обсуждает пути сдерживания Китая, сообщили СМИ

В Минобороны оценили слова Болтона о повышении угрозы со стороны Китая

В Минобороны оценили слова Болтона о повышении угрозы со стороны Китая

Эксперты предупреждают, что Великобритании необходимо подготовиться к гибридной войне с Китаем: экономической и политической агрессии и кибератакам.