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Британское командование обсуждает пути сдерживания Китая, сообщили СМИ
Командующие ВВС, ВМС и сухопутных сил Великобритании на этой неделе обсуждали с рядом министров стратегии сдерживания "возросшей в период пандемии агрессивности РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:12
тобиас эллвуд
великобритания
китай
сша
в мире
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великобритания
китай
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тобиас эллвуд, великобритания, китай, сша, в мире

Британское командование обсуждает пути сдерживания Китая, сообщили СМИ

16:12 04.07.2020
561
© Фото : LPhot Paul HallКорабль Его Величества "Альбион" на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции
Корабль Его Величества Альбион на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции
© Фото : LPhot Paul Hall
Корабль Его Величества "Альбион" на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Командующие ВВС, ВМС и сухопутных сил Великобритании на этой неделе обсуждали с рядом министров стратегии сдерживания "возросшей в период пандемии агрессивности Китая", сообщает издание Financial Times.
К осени британское военное ведомство должно будет представить новую стратегию в области обороны, основное место в которой, как ожидается, будет отведено предполагаемой угрозе, исходящей от Китая, сообщает издание.
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
3 июля, 16:55
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"Нам нужно понять, как мы будем иметь дело с Китаем, который превзойдет США в экономической, технологической и военной сфере уже при нашей жизни", - приводит издание слова главы оборонного комитета при Палате общин Тобиаса Эллвуда.
Эксперты предупреждают, что Великобритании необходимо подготовиться к гибридной войне с Китаем: экономической и политической агрессии и кибератакам.
Среди стратегий, рассматриваемых военными, налаживание более крепких связей с союзниками в регионе - Южной Кореей и Японией, широкое применение технологий искусственного интеллекта и увеличение военного присутствия в Азии.
Государственный флаг Эстонии
17 февраля, 22:57
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2223028
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Тобиас ЭллвудВеликобританияКитайСШАВ мире
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