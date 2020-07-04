Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200704/1573892891.html
В России разработают межрегиональные туристические маршруты
Представитель профильных структур 10 регионов России провели онлайн-встречу, где обсудили актуальные вопросы, связанные с сотрудничеством регионов, повышением... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:06
туризм
новости - туризм
москва
астрахань
коломна
ростов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155007/99/1550079932_0:162:1500:1006_1400x0_80_0_0_8aae70d19c263ce67606f06f75fe492c.jpg
https://ria.ru/20200703/1573824256.html
https://ria.ru/20200703/1573840371.html
https://ria.ru/20200702/1573796463.html
1
москва
астрахань
коломна
ростов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155007/99/1550079932_0:162:1500:1006_1400x0_80_0_0_8aae70d19c263ce67606f06f75fe492c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155007/99/1550079932_159:0:1500:1006_1400x0_80_0_0_e6f8947f5009ba1ab7e38a01315a18b9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155007/99/1550079932_213:0:1219:1006_1400x0_80_0_0_53d27b3ad9614f70e9ed5c2e5fc9292d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, москва, астрахань, коломна, ростов

В России разработают межрегиональные туристические маршруты

16:06 04.07.2020
599
© РИА Новости / Сергей ПятаковТуристы на Соборной площади в Коломне
Туристы на Соборной площади в Коломне
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Туристы на Соборной площади в Коломне. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Представитель профильных структур 10 регионов России провели онлайн-встречу, где обсудили актуальные вопросы, связанные с сотрудничеством регионов, повышением встречных турпотоков, разработкой оригинальных турмаршрутов и вовлечением в них региональных объектов культурного наследия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.
В рамках мероприятия прошла презентация культурно-просветительского туристического проекта "Кремлевские маршруты".
"В рамках цифровой сессии состоялась презентация туристического проекта "Кремлевские маршруты", который в настоящий момент находится в разработке. Проект призван стать инновационным культурно-просветительским продуктом, направленным на широкую аудиторию туристов. Его задача — продвижение 12 кремлей России как объектов туристического интереса и привлечение дополнительного турпотока в регионы, где расположены кремлевские комплексы", - рассказали в Мостуризме.
Как рассказали в ходе встречи авторы проекта, особое историческое значение кремлей, их архитектурное богатство и уникальность смогут привлечь как россиян, так и зарубежных путешественников.
Фонтаны Большого каскада в Петергофе
3 июля, 06:33Культура
В Петергофе и Царском селе начинают работу фонтаны и парки
Отмечается, что на первом этапе реализации проекта запланирована серия онлайн-мероприятий по презентации туристического потенциала кремлевских ансамблей в таких городах, как Ростов, Коломна, Астрахань и другие, включая лекции, выставки, вебинары, виртуальные туры. Вторым этапом станут оффлайн-инициативы.
Своим опытом в сфере реализации межрегиональных туристических программ также поделилась руководитель региональных проектов Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительное общество", куратор туристического проекта "Императорский маршрут" Сусанна Старцева.
Основная цель проекта "Императорский маршрут" — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила семья последнего императора, и включает в себя 19 регионов России.
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
3 июля, 13:32Туризм
Гиды и отельеры рассказали, что происходит с туризмом в разных странах
Как отметила начальник управления регионального взаимодействия АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Мария Киселева, сегодня регионы получили возможность выйти на качественно новый уровень с точки зрения развития инфраструктуры, сохранения и продвижения уникальных обычаев и культурных особенностей, именно за счет перезапуска внутреннего туризма и перераспределения турпотоков.
По мнению Киселевой, путешественникам бывает непросто сориентироваться в богатстве туристических возможностей России. Помочь в этом могут межрегиональные туристические программы, такие как "Императорский маршрут" и новый проект "Кремлевские маршруты", логически объединяющие различные регионы и объекты культурного наследия страны.
Пляжный отдых в Сочи
2 июля, 15:06
В Сочи стартовал сезон туристических походов
430103
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмМоскваАстраханьКоломнаРостов
Рекомендуем
Иерусалим
Когда границы откроются, россиянам станет проще приезжать в Израиль
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Петербуге 60 пациентов с COVID-19 выздоровели после переливания плазмы
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД призвал решать все вопросы по СВПД в рамках Совместной комиссии
Новейший ударный беспилотник Охотник совершил первый совместный полет с Су-57
Лучшими операторами БПЛА признаны военные ВВО
Сотрудники полиции контролируют посадку пассажиров, прибывших рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка в аэропорту Шереметьево
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь
Корабль Его Величества Альбион на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции
Британское командование обсуждает пути сдерживания Китая, сообщили СМИ
Работник пожарной охраны
В подмосковном Пушкино локализовали пожар в промзоне
Карета скорой помощи в Канаде
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 105 тысяч
Водосточный коллектор реки Неглинной
В Москве в реке Сходне обнаружили пятно из нефтепродуктов
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Города мира. Стамбул
В РПЦ оценили возможное изменение статуса храма Святой Софии в Стамбуле
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
В России и за рубежом проходит акция в честь принятия поправок
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова оценил версию об эпилепсии артиста
Сергей Кириенко
Кириенко: во время пандемии Россия показала нравственное лидерство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
03:44Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
Лента новостейМолния