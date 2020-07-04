В России разработают межрегиональные туристические маршруты

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Представитель профильных структур 10 регионов России провели онлайн-встречу, где обсудили актуальные вопросы, связанные с сотрудничеством регионов, повышением встречных турпотоков, разработкой оригинальных турмаршрутов и вовлечением в них региональных объектов культурного наследия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета по туризму Представитель профильных структур 10 регионов России провели онлайн-встречу, где обсудили актуальные вопросы, связанные с сотрудничеством регионов, повышением встречных турпотоков, разработкой оригинальных турмаршрутов и вовлечением в них региональных объектов культурного наследия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета по туризму Москвы

В рамках мероприятия прошла презентация культурно-просветительского туристического проекта "Кремлевские маршруты".

"В рамках цифровой сессии состоялась презентация туристического проекта "Кремлевские маршруты", который в настоящий момент находится в разработке. Проект призван стать инновационным культурно-просветительским продуктом, направленным на широкую аудиторию туристов. Его задача — продвижение 12 кремлей России как объектов туристического интереса и привлечение дополнительного турпотока в регионы, где расположены кремлевские комплексы", - рассказали в Мостуризме.

Как рассказали в ходе встречи авторы проекта, особое историческое значение кремлей, их архитектурное богатство и уникальность смогут привлечь как россиян, так и зарубежных путешественников.

Коломна, Отмечается, что на первом этапе реализации проекта запланирована серия онлайн-мероприятий по презентации туристического потенциала кремлевских ансамблей в таких городах, как Ростов Астрахань и другие, включая лекции, выставки, вебинары, виртуальные туры. Вторым этапом станут оффлайн-инициативы.

Своим опытом в сфере реализации межрегиональных туристических программ также поделилась руководитель региональных проектов Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительное общество", куратор туристического проекта "Императорский маршрут" Сусанна Старцева.

Основная цель проекта "Императорский маршрут" — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила семья последнего императора, и включает в себя 19 регионов России.

Как отметила начальник управления регионального взаимодействия АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Мария Киселева, сегодня регионы получили возможность выйти на качественно новый уровень с точки зрения развития инфраструктуры, сохранения и продвижения уникальных обычаев и культурных особенностей, именно за счет перезапуска внутреннего туризма и перераспределения турпотоков.