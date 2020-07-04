МИД призвал решать все вопросы по СВПД в рамках Совместной комиссии

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Москва призывает партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана не терять общий язык в попытках найти пути вывода СВПД из кризиса, все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии, заявили в МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, "принципиальная позиция российской стороны состоит в том, что все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии". "Однако лучше делать это, не прибегая к чрезвычайным мерам и не загоняя процесс поиска развязок в искусственный цейтнот", - указали в ведомстве.

"Несмотря на трудности и разногласия, до сих пор нынешним участникам СВПД удавалось не терять общий язык и единое понимание уникальности и безальтернативности "ядерной сделки". Свидетельством тому являются многочисленные совместные попытки нащупать пути вывода СВПД из кризиса и возвращения его в изначально согласованные рамки", - заявили в российском министерстве.

Москва "призывает наших партнеров не терять этих ориентиров". "Важно и далее продолжать руководствоваться теми высокими целями, которые заданы в СВПД и резолюции СБ ООН 2231. Отступление в этом отношении неизбежно приведет к созданию новых препятствий, на преодоление которых участникам договоренностей придется тратить энергию. Она нужна для совместной работы по сохранению СВПД, а не для сведения политических счетов", - подчеркнули в МИД РФ.

Евросоюза. Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США