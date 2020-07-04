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МИД призвал решать все вопросы по СВПД в рамках Совместной комиссии
Москва призывает партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана не терять общий язык в попытках найти пути вывода СВПД из... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:01
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, совет безопасности оон, евросоюз, москва, тегеран (город), сша, в мире

МИД призвал решать все вопросы по СВПД в рамках Совместной комиссии

15:59 04.07.2020 (обновлено: 16:01 04.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Москва призывает партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана не терять общий язык в попытках найти пути вывода СВПД из кризиса, все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии, заявили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил в ЕС письмо, перечислив все моменты несоблюдения Францией, Германией и Великобританией условий ядерной сделки, Тегеран собирается решить их через совместную комиссию.
Как отметили в МИД РФ, "принципиальная позиция российской стороны состоит в том, что все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии". "Однако лучше делать это, не прибегая к чрезвычайным мерам и не загоняя процесс поиска развязок в искусственный цейтнот", - указали в ведомстве.
"Несмотря на трудности и разногласия, до сих пор нынешним участникам СВПД удавалось не терять общий язык и единое понимание уникальности и безальтернативности "ядерной сделки". Свидетельством тому являются многочисленные совместные попытки нащупать пути вывода СВПД из кризиса и возвращения его в изначально согласованные рамки", - заявили в российском министерстве.
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Москва "призывает наших партнеров не терять этих ориентиров". "Важно и далее продолжать руководствоваться теми высокими целями, которые заданы в СВПД и резолюции СБ ООН 2231. Отступление в этом отношении неизбежно приведет к созданию новых препятствий, на преодоление которых участникам договоренностей придется тратить энергию. Она нужна для совместной работы по сохранению СВПД, а не для сведения политических счетов", - подчеркнули в МИД РФ.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСовет Безопасности ООНЕвросоюзМоскваТегеран (город)СШАВ мире
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