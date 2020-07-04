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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573892574.html
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 105 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 105 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
квебек (провинция)
онтарио
здоровье - общество
воз
канада
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, квебек (провинция), онтарио, здоровье - общество, воз, канада, в мире

Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 105 тысяч

15:53 04.07.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 105 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, число инфицированных составляет 105 091 человек, скончались 8 663 пациентов с COVID-19. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (55 682) и Онтарио (35 535).
Излечились в общей сложности свыше 68,6 тысячи человек.
С начала эпидемии в стране были проведены более 2,88 миллиона тестов на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоЗдоровье - ОбществоВОЗКанадаВ мире
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