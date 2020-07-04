https://ria.ru/20200704/1573892574.html
Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 105 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 105 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:53
2020-07-04T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
квебек (провинция)
онтарио
здоровье - общество
воз
канада
в мире
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квебек (провинция)
онтарио
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, квебек (провинция), онтарио, здоровье - общество, воз, канада, в мире