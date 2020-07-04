В РПЦ оценили возможное изменение статуса храма Святой Софии в Стамбуле

"Мы живем в многополярном мире, многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих. Понятно, что Турция в настоящий момент - это страна с преобладающим мусульманским населением, но я очень хорошо знаю Стамбул и там нет недостатка в мечетях. Там прямо рядом с храмом Святой Софии находится Голубая мечеть, которая является действующей, ее можно посетить, и в чем необходимость именно сейчас превращать храм Святой Софии в мечеть, нам непонятно", - отметил иерарх.