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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200704/1573892487.html
В РПЦ оценили возможное изменение статуса храма Святой Софии в Стамбуле
В Московском патриархате призвали турецкие власти с уважением относиться к чувствам миллионов христиан и не превращать собор Святой Софии в мечеть, напомнив,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:57
религия и мировоззрение
мевлют чавушоглу
новости - религия и мировоззрение
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юнеско
турция
стамбул
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155034/24/1550342491_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e7ff454fee66f31e96573bef3a09863c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мевлют чавушоглу, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, юнеско, турция, стамбул, в мире

В РПЦ оценили возможное изменение статуса храма Святой Софии в Стамбуле

15:52 04.07.2020 (обновлено: 15:57 04.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
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Города мира. Стамбул. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Московском патриархате призвали турецкие власти с уважением относиться к чувствам миллионов христиан и не превращать собор Святой Софии в мечеть, напомнив, что в Стамбуле и так нет недостатка в мусульманских храмах.
Высший административный суд Турции - Госсовет в четверг рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента, сообщило греческое телевидение ERT. Решение будет оглашено в течение 15 дней.
Собор Святой Софии в Стамбуле
2 июля, 14:40Религия и мировоззрение
Греция призвала Турцию сохранить собору Святой Софии статус музея
"Судя по той пропаганде, которая велась в Турции, речь идет о решении превратить храм Святой Софии в мечеть... Почему турецкое руководство с неуважением относится к чувствам миллионов христиан, миллионов православных верующих?" - заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Он считает оптимальным решение турецкого лидера Кемаля Ататюрка от 1934 года, который, "чтобы всех примирить", решил превратить здание в музей, открытый для каждого. По мнению митрополита Илариона, сейчас нельзя возвращаться к временам средневековья, когда Софийский собор вынужденно действовал как мечеть после завоевания Византийской империи турками-османами.
"Мы живем в многополярном мире, многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих. Понятно, что Турция в настоящий момент - это страна с преобладающим мусульманским населением, но я очень хорошо знаю Стамбул и там нет недостатка в мечетях. Там прямо рядом с храмом Святой Софии находится Голубая мечеть, которая является действующей, ее можно посетить, и в чем необходимость именно сейчас превращать храм Святой Софии в мечеть, нам непонятно", - отметил иерарх.
То есть, понятно, добавил он, что это вызвано внутриполитической ситуацией в Турции и что президент этой страны в данном случае становится на сторону тех, кто призывает к превращению храма в мечеть, однако "этот акт в сегодняшних условиях является недопустимым нарушением свободы вероисповедания".
"И это, конечно, не только внутреннее дело Турции, как сейчас говорят многие турецкие чиновники - это памятник общехристианского, общемирового значения, и мы с большой скорбью воспринимаем то, что сейчас происходит вокруг этого христианского храма", - заключил представитель РПЦ.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Государственный совет Турции рассмотрит возможность изменения статуса собора (сейчас он имеет статус музея). По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
3 июля, 16:04Религия и мировоззрение
Эрдоган прокомментировал обвинения из-за ситуации с собором Святой Софии
2940564
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Религия и мировоззрениеМевлют ЧавушоглуНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Этот Собор, исторический христианский символ в сердце Стамбула, Эрдоган хочет установить монополие на халифат в своём царстве.
4 июля, 16:37
ПСПетр Старовой
1210400
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