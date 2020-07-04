В Китае оценили риск распространения нового свиного гриппа среди людей

ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Китайские эксперты провели специальное совещание по ситуации с новым штаммом свиного гриппа и пришли к выводу, что вероятность его распространения среди населения довольно низкая, говорится в заявлении на сайте министерства сельского хозяйства КНР.
Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, в том числе несет в себе гены вируса H1N1, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.
"Несколько дней назад в печатном издании Национальной академии наук США была опубликована статья группы исследователей из Китайского сельскохозяйственного университета и других о штамме свиного гриппа "G4", статью перепечатали многие СМИ как в Китае, так и за границей, появилось множество преувеличенных и неверных интерпретаций", - говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что в связи с этой ситуацией на днях состоялось специальное совещание при участии экспертов в области контроля и профилактики эпидемий животных, специалистов в области животноводства и ветеринарии и представителей таможенных органов для анализа имеющихся данных и обсуждения влияния этого штамма вируса на свиноводческую отрасль и сферу общественного здравоохранения. На совещании присутствовал и ведущий автор статьи.
"Участвовавшие в дискуссии эксперты единогласно пришли к выводу, что штамм свиного гриппа "G4", о котором сообщается в статье, является подтипом вируса H1N1, который считается относительно распространенным среди людей вирусом сезонного гриппа, а вовсе не новым вирусом", - указали в минсельхозе.
По словам ведущего автора статьи, которые приведены на сайте ведомства, "вирусу свиного гриппа "G4" сложно эффективно реплицироваться в организме человека и вызывать заболевание". Также он добавил, что у работников свиноферм, участвовавших в исследовании, не было никаких симптомов заболевания, несмотря на то, что по результатам серологического исследования у 10% из них выявили антитела к вирусу.
Эксперты единогласно признали, что объем выборки, на которой основано исследование, слишком мал, и такая выборка не может считаться репрезентативной.
"Вероятность распространения вируса свиного гриппа "G4" среди населения довольно низкая", - указали в министерстве.
В минсельхозе отметили, что "в статье в основном использованы данные исследований до 2018 года, и в ней нет убедительных доказательств того, что вирус свиного гриппа "G4" стал доминирующим штаммом в популяции свиней, также не выявлено очевидного увеличения патогенности и летальности среди свиней, влияние на разведение свиней невелико".
Власти Китая ранее заявили, что предпримут все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию. Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер в свою очередь заявил, что Всемирная организация здравоохранения намерена тщательно изучить публикацию китайских ученых о выявлении нового типа свиного гриппа.
30 июня, 16:39Сказано в эфиреВрач: грозят ли нам пандемии новых вирусных инфекций? Да, это очевидноУченые из Китая обнаружили новый тип свиного гриппа, потенциально способный вызвать новую пандемию. В эфире радио Sputnik ситуацию оценил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.