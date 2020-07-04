https://ria.ru/20200704/1573892103.html
Психиатр оценил шансы Ефремова избежать наказания за ДТП
Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко оценил вероятность того, что актер Михаил Ефремов избежит наказания за смертельное ДТП из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:43
2020-07-04T16:08
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Убийца должен сидеть!
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Уже открыто отмазывают.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко оценил вероятность того, что актер Михаил Ефремов
избежит наказания за смертельное ДТП из-за проблем со здоровьем.
Как сообщили ранее СМИ, защита Ефремова может заявить в суде, что у артиста за рулем случился припадок. Такое состояние связано с тремором верхних конечностей и часто сопровождается обмороком.
Психиатр пояснил, что доказанное состояние невменяемости обвиняемого может стать основанием для освобождения от ответственности. Если эксперты подтвердят, что у Ефремова случился эпилептический припадок, то он будет нести ответственность только за управление автомобилем в нетрезвом виде, но не за смертельное ДТП
.
По словам Косенко, существует и другой вариант, при котором актер может избежать ответственности.
"Если это был алкогольный психоз, допустим, в рамках белой горячки, галлюциноза, параноида алкогольного, если он будет стационарно подтвержден, Ефремов также будет освобожден от уголовной ответственности в связи с психотическим состоянием, обусловленным невропатией", — рассказал врач Пятому каналу.
Юристам артиста также предстоит доказывать наличие расстройств сознания, но это будет сложно, поскольку на практике таких случаев происходит мало — два-три процента на сотню, добавил Косенко.
Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве
, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого умер в больнице на следующий день.
Было установлено, что в момент аварии артист был пьян, кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.