Психиатр оценил шансы Ефремова избежать наказания за ДТП

Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко оценил вероятность того, что актер Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко оценил вероятность того, что актер Михаил Ефремов избежит наказания за смертельное ДТП из-за проблем со здоровьем.

Как сообщили ранее СМИ, защита Ефремова может заявить в суде, что у артиста за рулем случился припадок. Такое состояние связано с тремором верхних конечностей и часто сопровождается обмороком.

Психиатр пояснил, что доказанное состояние невменяемости обвиняемого может стать основанием для освобождения от ответственности. Если эксперты подтвердят, что у Ефремова случился эпилептический припадок, то он будет нести ответственность только за управление автомобилем в нетрезвом виде, но не за смертельное ДТП

По словам Косенко, существует и другой вариант, при котором актер может избежать ответственности.

"Если это был алкогольный психоз, допустим, в рамках белой горячки, галлюциноза, параноида алкогольного, если он будет стационарно подтвержден, Ефремов также будет освобожден от уголовной ответственности в связи с психотическим состоянием, обусловленным невропатией", — рассказал врач Пятому каналу .

Юристам артиста также предстоит доказывать наличие расстройств сознания, но это будет сложно, поскольку на практике таких случаев происходит мало — два-три процента на сотню, добавил Косенко.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого умер в больнице на следующий день.