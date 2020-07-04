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В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:39
яков осадчий
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков

15:39 04.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
Военнослужащие в Донбассе
9 июня, 15:01
В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник силовиков в Донбассе
"Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и расчетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 3 июля в зоне ответственности подразделений Народной милиции был обнаружен и принудительно посажен БПЛА 25 бригады (ВС Украины, - ред.) типа "Мэйвик-Про", - сказал Осадчий.
Осадчий уточнил, что при помощи данного беспилотника украинские силовики осуществляли слежку за патрулями наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающими у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, на данный момент специалисты Народной милиции изучают карту памяти беспилотника.
"После незначительного ремонта летательный аппарат пополнит штат трофейной техники Народной милиции ЛНР", - сообщил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин
5 июня, 17:46
В ДНР заявили, что сбили 22 беспилотника силовиков с начала года
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Яков ОсадчийСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
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