В ЛНР заявили, что перехватили беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и расчетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 3 июля в зоне ответственности подразделений Народной милиции был обнаружен и принудительно посажен БПЛА 25 бригады (ВС Украины, - ред.) типа "Мэйвик-Про", - сказал Осадчий.
Осадчий уточнил, что при помощи данного беспилотника украинские силовики осуществляли слежку за патрулями наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающими у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, на данный момент специалисты Народной милиции изучают карту памяти беспилотника.
"После незначительного ремонта летательный аппарат пополнит штат трофейной техники Народной милиции ЛНР", - сообщил Осадчий.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.