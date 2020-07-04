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В Ростовской области ликвидировали пожар в лесничестве
Пожарные ликвидировали возгорание в лесничестве в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белокалитвинский район
ростовская область
происшествия
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белокалитвинский район
ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белокалитвинский район, ростовская область, происшествия

В Ростовской области ликвидировали пожар в лесничестве

15:35 04.07.2020
153
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в лесничестве в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
Возгорание возникло в пятницу днем. К вечеру пожар удалось локализовать.
"В 13.00 мск субботы пожар ликвидирован на площади 15 гектаров", - сказал он.
Пожар тушили около 90 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России Ми-8.
В среду в этом же лесничестве также произошел пожар. Его удалось ликвидировать спустя почти сутки. Площадь, пройденная огнем, составила 17 гектаров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белокалитвинский районРостовская областьПроисшествия
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