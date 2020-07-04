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СК обжаловал решение Генпрокуратуры по уголовному делу против следователя
Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:57
светлана петренко
виктор гринь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана петренко, виктор гринь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

СК обжаловал решение Генпрокуратуры по уголовному делу против следователя

15:32 04.07.2020 (обновлено: 15:57 04.07.2020)
4542
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против следователя СК.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она добавила, что дело о взятке в особо крупном размере возбудили на основании материалов ФСБ. Прошли первоначальные неотложные следственные действия, фигуранта допросили.
О задержании следователя центрального аппарата СК стало известно ранее.
По данным ведомства, он получил взятку от обвиняемого по уголовному делу "за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя".
Сотрудник полиции
22 мая, 10:08
В Петербурге следователя задержали за получение взятки в миллион рублей
75112004
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Светлана ПетренкоВиктор ГриньСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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