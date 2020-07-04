https://ria.ru/20200704/1573891805.html
СК обжаловал решение Генпрокуратуры по уголовному делу против следователя
Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:32
2020-07-04T15:57
светлана петренко
виктор гринь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1400x0_80_0_0_de6de5ba3acfe6435770e2ff130809b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, виктор гринь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия