Индиец носит защитную маску из золота за четыре тысячи долларов

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл — РИА Новости. Житель Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде на фоне пандемии коронавируса заказал для себя у ювелира защитную маску из золота.

Об этом он сам рассказал РИА Новости.

"Идея сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота", — пояснил собеседник агентства.

Маска весит почти два с половиной килограмма и обошлась заказчику примерно в 3870 долларов США

В ней, по словам Кураде, есть небольшие отверстия для дыхания.

"Касаемо ее эффективности, мы знаем, что маски самой по себе недостаточно, еще необходимо поддерживать дистанцию. Поэтому, выходя на улицу в золотой маске, я также должным образом соблюдаю меры социального дистанцирования", — подчеркнул житель индии.

По его словам, маска привлекла большое внимание местных жителей и СМИ.

"Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска — это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно", — добавил он.

По последним данным индийского Минздрава, в стране коронавирусом в общей сложности заразились 648 315 человек, из них 394 433 выздоровели, 18 655 заразившихся умерли.