https://ria.ru/20200704/1573891729.html
Индиец носит защитную маску из золота за четыре тысячи долларов
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде на фоне пандемии коронавируса заказал для себя у ювелира защитную маску из золота. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:33
2020-07-04T18:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл — РИА Новости.
Житель индийского
штата Махараштра Шанкар Кураде на фоне пандемии коронавируса
заказал для себя у ювелира защитную маску из золота.
Об этом он сам рассказал РИА Новости.
"Идея сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота", — пояснил собеседник агентства.
Маска весит почти два с половиной килограмма и обошлась заказчику примерно в 3870 долларов США
.
В ней, по словам Кураде, есть небольшие отверстия для дыхания.
"Касаемо ее эффективности, мы знаем, что маски самой по себе недостаточно, еще необходимо поддерживать дистанцию. Поэтому, выходя на улицу в золотой маске, я также должным образом соблюдаю меры социального дистанцирования", — подчеркнул житель индии.
По его словам, маска привлекла большое внимание местных жителей и СМИ.
"Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска — это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно", — добавил он.
По последним данным индийского Минздрава, в стране коронавирусом в общей сложности заразились 648 315 человек, из них 394 433 выздоровели, 18 655 заразившихся умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.