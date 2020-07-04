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Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог
Новая трасса от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края будет включена в опорную сеть автодорог России, которую сформируют этим летом, заявил журналистам... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:27
автодор
вячеслав петушенко
евгений дитрих
новороссийск
краснодарский край
экономика
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автодор, вячеслав петушенко, евгений дитрих, новороссийск, краснодарский край, экономика

Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог

15:25 04.07.2020 (обновлено: 15:27 04.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочие на дороге
Рабочие на дороге
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочие на дороге. Архивное фото
ЛОСЕВО (Воронежская обл.), 4 июл - РИА Новости. Новая трасса от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края будет включена в опорную сеть автодорог России, которую сформируют этим летом, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
"Этот проект (новая трасса Джубга - Сочи - ред.) сейчас как раз формируется. Правительством поставлена задача о формировании опорной сети автомобильных дорог РФ. Мы в эту опорную сеть включаем федеральные трассы, магистральные федеральные трассы и подъезды к различным важным объектам, крупнейшие важнейшие региональные трассы, которые тоже будут включены в эту опорную сеть", - сказал Дитрих.
"Естественно, туда входит дорога от Джубги до Сочи по черноморскому побережью. Туда входят дороги, которые соединяют дорогу М4 "Дон" от Новороссийска до Анапы с Крымским мостом. Мы активно работаем на то, чтобы эта сеть была в едином качестве, в едином формате, так вот сейчас мы видим эту замечательную трассу. Эта сеть будет сформирована, думаю, к осени этого года", - продолжил он.
Минтранс хотел приступить к структурированию проекта новой трассы от Джубги до Сочи в декабре, а в январе уже начать обсуждение подходов к строительству объекта. Дитрих характеризовал этот проект тогда больше как бизнес-идею, которая является следствием потребности граждан в нормальном передвижении.
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По мнению министра, начать можно было бы с "расшивки" самых трудных мест на существующей дороге, построив третий этап обхода Сочи и обход Туапсе, поскольку они не настолько капиталоемкие, как весь проект целиком (оценен примерно в 1,6 триллиона рублей), но в последующем смогли бы составить основу дублера существующей дороги.
В июле прошлого года предправления "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что стоит задача обеспечить максимально быстрый проезд к Черному морю, к Сочи, для чего необходимо создать дорогу, которая, например, позволит преодолевать участок от Джубги до Сочи не за пять-восемь часов, а за полтора. Существующая дорога перегружена, пробки растягиваются на километры. Тем не менее Минтранс считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 километров нецелесообразным: слишком высока цена – 1,6 триллиона рублей, а проект технически сложный.
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АвтодорВячеслав ПетушенкоЕвгений ДитрихНовороссийскКраснодарский крайЭкономика
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