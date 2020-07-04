Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог

"Этот проект (новая трасса Джубга - Сочи - ред.) сейчас как раз формируется. Правительством поставлена задача о формировании опорной сети автомобильных дорог РФ. Мы в эту опорную сеть включаем федеральные трассы, магистральные федеральные трассы и подъезды к различным важным объектам, крупнейшие важнейшие региональные трассы, которые тоже будут включены в эту опорную сеть", - сказал Дитрих.