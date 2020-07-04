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В Дубае приняли закон, регулирующий использование БПЛА в эмирате
Премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон, регулирующий использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:23
мухаммед бен рашид аль-мактум
оаэ
дубай (город)
в мире
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мухаммед бен рашид аль-мактум, оаэ, дубай (город), в мире

В Дубае приняли закон, регулирующий использование БПЛА в эмирате

15:23 04.07.2020
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкБеспилотный вертолет VRT-300 на международном авиасалоне в Дубае
Беспилотный вертолет VRT-300 на международном авиасалоне в Дубае
© РИА Новости / Александр Мельников
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Беспилотный вертолет VRT-300 на международном авиасалоне в Дубае. Архивное фото
КАИР, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон, регулирующий использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории эмирата.
Новый закон, содержание которого опубликовано на официальном сайте эмира Дубая в субботу, призван "снизить риски, связанные с использованием БПЛА", а также способствовать превращению Дубая в "центр производства беспилотников и использования инновационных технологий в транспорте и позволить общественным и частным структурам использовать дроны и развивать соответствующие сферы услуг".
Надзор за выполнением закона и мониторинг любой связанной с БПЛА активности будет осуществлять Управление гражданской авиации Дубая (Dubai Civil Aviation Authority) при поддержке Службы воздушной навигации эмирата (Dubai Air Navigation Services). Управлению поручено, в том числе, выдавать лицензию на использование дронов, которые должны быть обязательно зарегистрированы на территории эмирата, утверждать маршруты полетов, контролировать запуски БПЛА в отведенных для полетов зонах и проведение испытаний в соответствии с местным законодательством и международными соглашениями с участием ОАЭ.
Закон распространяется на все виды беспилотников, за исключением используемых в военных целях, однако военные БПЛА должны использоваться в координации с Управлением гражданской авиации Дубая в целях безопасности, говорится в сообщении.
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При этом Управление и полиция "могут разрешать госструктурам использование дронов в целях безопасности, проведения спасательных операций, тушения пожаров, наблюдения или для других целей в общественных интересах" , в том числе для сбора информации и статистических данных, транспортного контроля, оказания различных услуг населению, обслуживания инфраструктуры и других.
В 2017 году в Дубае была принята резолюция о безопасности воздушного пространства, касающаяся обязательной регистрации дронов в соответствующей системе и предусматривающая штрафы за нарушения. Кроме того, в Дубае ранее уже была введена единая система мониторинга беспилотников. Эти ограничения были приняты после того, как запускаемые любителями беспилотники нередко становились причиной приостановки работы международного аэропорта, что приводило к отмене и задержкам рейсов.
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Мухаммед бен Рашид Аль-МактумОАЭДубай (город)В мире
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