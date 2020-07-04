В Дубае приняли закон, регулирующий использование БПЛА в эмирате

Новый закон, содержание которого опубликовано на официальном сайте эмира Дубая в субботу, призван "снизить риски, связанные с использованием БПЛА", а также способствовать превращению Дубая в "центр производства беспилотников и использования инновационных технологий в транспорте и позволить общественным и частным структурам использовать дроны и развивать соответствующие сферы услуг".

Надзор за выполнением закона и мониторинг любой связанной с БПЛА активности будет осуществлять Управление гражданской авиации Дубая (Dubai Civil Aviation Authority) при поддержке Службы воздушной навигации эмирата (Dubai Air Navigation Services). Управлению поручено, в том числе, выдавать лицензию на использование дронов, которые должны быть обязательно зарегистрированы на территории эмирата, утверждать маршруты полетов, контролировать запуски БПЛА в отведенных для полетов зонах и проведение испытаний в соответствии с местным законодательством и международными соглашениями с участием ОАЭ.

Закон распространяется на все виды беспилотников, за исключением используемых в военных целях, однако военные БПЛА должны использоваться в координации с Управлением гражданской авиации Дубая в целях безопасности, говорится в сообщении.

При этом Управление и полиция "могут разрешать госструктурам использование дронов в целях безопасности, проведения спасательных операций, тушения пожаров, наблюдения или для других целей в общественных интересах" , в том числе для сбора информации и статистических данных, транспортного контроля, оказания различных услуг населению, обслуживания инфраструктуры и других.