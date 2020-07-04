https://ria.ru/20200704/1573891266.html
В Афганистане при взрыве мины погибли трое полицейских
Трое полицейских погибли и трое получили ранения в результате взрыва придорожной мины в западной афганской провинции Герат, сообщает телеканал Tolo News со... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:14
2020-07-04T15:14
исламское государство
герат (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламское государство, герат (провинция), афганистан, талибан, в мире