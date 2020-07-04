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В Афганистане при взрыве мины погибли трое полицейских
Трое полицейских погибли и трое получили ранения в результате взрыва придорожной мины в западной афганской провинции Герат, сообщает телеканал Tolo News со... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:14
исламское государство
герат (провинция)
афганистан
талибан
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исламское государство, герат (провинция), афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при взрыве мины погибли трое полицейских

15:14 04.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Трое полицейских погибли и трое получили ранения в результате взрыва придорожной мины в западной афганской провинции Герат, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора округа Кохсан.
По словам губернатора Аминуллы Хафтбала, инцидент произошел в субботу утром в округе Кохсан. Взрыв случился на шоссе, которое ведет из города Герат в населенный пункт Ислам-Кала.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоГерат (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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