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Лидер Консервативной народной партии Эстонии уступил пост сыну
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме избран председателем парламентской Консервативной народной партии (EKRE) на проходящем в субботу партийном съезде, прямую РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:14
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хенн пыллуаас, март хельме, балтийское море, эстония, печоры, в мире

Лидер Консервативной народной партии Эстонии уступил пост сыну

15:13 04.07.2020 (обновлено: 15:14 04.07.2020)
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CC BY 2.0 / Arvamusfestival/ Johan - Paul Hion / "Pealtnägija" versus presidendikandidaadidМарт Хельме
Март Хельме
CC BY 2.0 / Arvamusfestival/ Johan - Paul Hion / "Pealtnägija" versus presidendikandidaadid
Март Хельме. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 4 июл - РИА Новости. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме избран председателем парламентской Консервативной народной партии (EKRE) на проходящем в субботу партийном съезде, прямую трансляцию которого вели ведущие СМИ балтийской республики. Он сменил на этом посту своего отца - главу МВД Марта Хельме.
Накануне съезда 70 - летний Март Хельме заявил, что не будет вновь баллотироваться на пост председателя EKRE, поскольку перед партией стоят амбициозные цели (пост премьер-министра после следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2023 году) и ей нужны "динамика и свежая энергия". Впрочем Хельме - старший остается в политике, на съезде он был избран заместителем председателя EKRE.
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Мартин Хельме был единственным кандидатом на пост председателя EKRE. За его кандидатуру проголосовали 382 из 391 делегата съезда. В своем выступлении на съезде он заявил, что хочет, чтобы Эстония стала Швейцарией на Балтийском море. "Я хочу, чтобы Эстония была похожа на Швейцарию у Балтийского моря. Умная, трудолюбивая, высокотехнологичная, свободная, безопасная, морально чистая, с красивой природой. Уверенное в себе богатое суверенное национальное государство", - сказал Хельме.
Входящая в правящую коалицию Консервативная народная партия известна своими националистическими взглядами. Представители EKRE неоднократно выступали с ксенофобскими и антисемитскими заявлениями, а также неуважительно высказывались о русскоязычном населении республики.
EKRE выступает против ратификации пограничного договора с Россией, утверждая, что этот документ отдает России 5,2% якобы эстонских территорий за Нарвой и часть Печор. Ранее спикер парламента Эстонии, член EKRE Хенн Пыллуаас заявлял, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
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Хенн ПыллуаасМарт ХельмеБалтийское мореЭстонияПечорыВ мире
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