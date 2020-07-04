Лидер Консервативной народной партии Эстонии уступил пост сыну

Накануне съезда 70 - летний Март Хельме заявил, что не будет вновь баллотироваться на пост председателя EKRE, поскольку перед партией стоят амбициозные цели (пост премьер-министра после следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2023 году) и ей нужны "динамика и свежая энергия". Впрочем Хельме - старший остается в политике, на съезде он был избран заместителем председателя EKRE.