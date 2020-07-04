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В штате Вашингтон автомобиль въехал в протестующих
Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщил телеканал ABC News со РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:07
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
вашингтон (штат)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, вашингтон (штат), сша, в мире

В штате Вашингтон автомобиль въехал в протестующих

15:07 04.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на патруль штата.
По данным телеканала, представитель патруля Рик Джонсон сообщил, что автомобиль проехал по перекрытому участку межштатной автомагистрали I-5, сбив нескольких человек. Отмечается, что один человек получил угрожающие жизни травмы, состояние второго оценивается как тяжелое.
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Подозреваемый находится под стражей. По сообщению телеканала, из-за протестов участок автомагистрали I-5, которая проходит через территории трех штатов, в последние 24 часа неоднократно закрывали.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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