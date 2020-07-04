https://ria.ru/20200704/1573891032.html
В штате Вашингтон автомобиль въехал в протестующих
Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщил телеканал ABC News со РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:07
2020-07-04T15:07
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
вашингтон (штат)
сша
в мире
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вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450467_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7aaa31c023d81b2f0c6645e5e3c504b7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, вашингтон (штат), сша, в мире