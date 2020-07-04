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Фонтаны, парки и дворцы: "Петергоф" вновь открылся для посетителей
Государственный музей-заповедник "Петергоф" возобновил работу. Время прогулки в парке не ограничено, но необходимость ношения масок и перчаток сохраняется. Также в парке предусмотрена специальная разметка для соблюдения гостями социальной дистанции.
2020-07-04T15:03
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60
Фонтаны, парки и дворцы: "Петергоф" вновь открылся для посетителей
Государственный музей-заповедник "Петергоф" возобновил работу. Время прогулки в парке не ограничено, но необходимость ношения масок и перчаток сохраняется. Также в парке предусмотрена специальная разметка для соблюдения гостями социальной дистанции.
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РИА Новости
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видео, фонтаны, петергоф (музей), видео, общество
Фонтаны, парки и дворцы: "Петергоф" вновь открылся для посетителей
Государственный музей-заповедник "Петергоф" возобновил работу. Время прогулки в парке не ограничено, но необходимость ношения масок и перчаток сохраняется. Также в парке предусмотрена специальная разметка для соблюдения гостями социальной дистанции.
2020-07-04T15:03
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Фонтаны, парки и дворцы: "Петергоф" вновь открылся для посетителей

15:03 04.07.2020
402
Государственный музей-заповедник "Петергоф" возобновил работу. Время прогулки в парке не ограничено, но необходимость ношения масок и перчаток сохраняется. Также в парке предусмотрена специальная разметка для соблюдения гостями социальной дистанции.
2503003
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Петергоф (музей)
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