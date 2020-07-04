https://ria.ru/20200704/1573890924.html
Фонтаны, парки и дворцы: "Петергоф" вновь открылся для посетителей
Государственный музей-заповедник "Петергоф" возобновил работу. Время прогулки в парке не ограничено, но необходимость ношения масок и перчаток сохраняется. Также в парке предусмотрена специальная разметка для соблюдения гостями социальной дистанции.
2020-07-04T15:03
2020-07-04T15:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Фонтаны, парки и дворцы: "Петергоф" вновь открылся для посетителей
Государственный музей-заповедник "Петергоф" возобновил работу. Время прогулки в парке не ограничено, но необходимость ношения масок и перчаток сохраняется. Также в парке предусмотрена специальная разметка для соблюдения гостями социальной дистанции.
2020-07-04T15:03
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, фонтаны, петергоф (музей), видео, общество
Фонтаны, парки и дворцы: "Петергоф" вновь открылся для посетителей
Государственный музей-заповедник "Петергоф" возобновил работу. Время прогулки в парке не ограничено, но необходимость ношения масок и перчаток сохраняется. Также в парке предусмотрена специальная разметка для соблюдения гостями социальной дистанции.
2020-07-04T15:03
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PT0M43S
Фонтаны, парки и дворцы: "Петергоф" вновь открылся для посетителей
Государственный музей-заповедник "Петергоф" возобновил работу. Время прогулки в парке не ограничено, но необходимость ношения масок и перчаток сохраняется. Также в парке предусмотрена специальная разметка для соблюдения гостями социальной дистанции.